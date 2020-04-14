«Страх в принципе не делает людей лучше». Мнение блогера из Краснодара

«Вижу прогрессивных, образованных и когда-то очень open-minded людей, которые месяц назад жизнь были готовы отдать за Конституцию, а теперь возмущаются, почему у нас еще не концлагерь». Краснодарский блогер Олуреми Мустафа размышляет о социальной ответственности и изменении сознания общества в коронавирусную эпоху.

В общем, самоизоляция дается без особых страданий. Тем более что живущий рядом маленький меховой кусочек счастья весом в полцентнера требует выгула три раза в день. А так как теперь это только моя обязанность, тот самый «глубинный народ» я наблюдаю гораздо чаще, чем в обычные дни.

— Кто знает меня лично (да, я существую во плоти), в курсе: я тот еще социофоб. Как там говорил Буковски? «Отнюдь не ненавижу живых людей, просто мне лучше, когда поблизости их нет».

Я вижу, что людей на улице стало меньше. Это — правда. Не то чтобы совсем пусто, но меньше в разы. Смотрю на яндексовский «индекс изоляции» и убеждаюсь, что ощущения не обманывают: с наступлением темноты этот теплый и когда-то беспечный город практически пуст.

Я вижу, что люди ходят в масках. Что на улице и в магазинах стараются держать дистанцию и вместо рукопожатий используют всякие смешные альтернативы. «Шашлычников» в парке за две недели наблюдал три раза, притом что в обычное время они под каждым деревом.

Я вижу, как к пожилым соседям ходят волонтеры. Как в «Магните» люди покупают для себя и по отдельному списку — для «того парня». Как жители соседнего дома по очереди выгуливают пса попавшей под карантин семьи. Тем не повезло лететь одним рейсом с зараженным, но по итогу пронесло.

И главное: я не вижу агрессии. Ну то есть понятно, что если кто рядом чихнет — косые взгляды обеспечены, но в остальном все вежливо-осторожно.

В общем, люди справляются неплохо. И пытаются жить именно как люди, ну с учетом обстоятельств. Дураки, понятное дело, бывают, но я про в целом.

А потом я захожу в Facebook

И вижу прогрессивных, образованных и когда-то очень open-minded людей, которые месяц назад жизнь были готовы отдать за Конституцию, а теперь возмущаются, почему у нас еще не концлагерь. Которые вместо того, чтобы сделать замечание соседу, «стучат» на него в соцсетях, а то и тому самому «кровавому режиму».



Я вижу ранее смелые и независимые паблики, которые вместо того, чтобы ополчиться на истерящих чиновников, целенаправленно топят за версию, что «народ — сам дурак» и в случае чего просто обязан разделить ответственность за это самое с любимыми правителями.



Не то чтобы это удивляет. Страх в принципе не делает людей лучше. Я просто хочу, чтобы вы запомнили этот момент.



Потому что пройдет и это. Все вернется на круги своя. И когда-нибудь в дискуссиях опять всплывет довлатовское: «Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?».



Все еще сомневаетесь в ответе?