«Нет поводов обсуждать тренерские решения Мусаева». Артур Каратай о важной победе «Краснодара» над «Спартаком»

«"Краснодар" приезжает к "Спартаку" и владеет у него мячом 65% времени, регулярно при этом создавая остроту, — это заслуживает уважения». Аналитик Артур Каратай хвалит «быков» за приверженность собственному стилю и отмечает уверенный шаг команды к месту в Лиге чемпионов.

— Удивительная все-таки команда «Краснодар». Персонаж Джека Николсона в «Отступниках» Скорсезе как-то сказал, что «нельзя ничего поделать с человеком, убежденным в собственных принципах». К футбольным клубам это тоже применимо. Если даже оставшись без десяти человек основы, с экспериментальной центральной осью, «Краснодар» приезжает к «Спартаку» и владеет у него мячом 65% времени, регулярно при этом создавая остроту, — это заслуживает уважения. Я про итоговую победу сейчас даже не говорю — лишь о приверженности собственному стилю. А три очка в этом смысле лишь подчеркивают, что такой футбол дает результат с повышенной долей удовольствия.

«Спартак», к слову, после возобновления сезона прибил «Динамо» и ЦСКА в Кубке. Хорошо так прибил, эмоционально. Стабилизировал состав и по плану Тедеско должен был выбегать в быстрые контратаки, стараясь использовать несыгранность пары центральных защитников. И я сразу тут похвалю Кайо, Сорокина и особенно Черникова: стройность центральной оси держалась весь матч. Тот же Черников с «Уфой» отыгрывался лишь с защитниками, а вчера не стеснялся и протаскивать мяч, и отдавать на обострение. «Спартак» имел моменты, но конкретное давление было лишь в начале второго тайма при стандартах — и тут прекрасен был Сафонов.

Мусаев убрал из старта Уткина и предпочел пару нападающих Ари-Берг. Этот ход положительно сказался на розыгрыше мяча в финальной трети — оба форварда поочередно опускались вглубь и создавали остроту для партнеров либо же зарабатывали стандарты. А после часа игры Мусаев проделал тот же трюк, что и с «Уфой», — передвинул Ману Фернандеша в центр поля после выхода Шапи. Не готов утверждать, что именно этот ход привел к голу, но нельзя не отметить, что второй матч подряд эта затея приводит к тому, что у ворот соперника становится больше остроты.

Кстати, о Шапи. После матча он дал интервью, в котором заявил, что его не устраивает роль запасного в «Краснодаре», намекая на желание иметь регулярное место в основе. И тут нужно понимать несколько важных нюансов. Во-первых, сам Шапи сказал об этом без агрессии и не дал повода думать, что он затеял бунт. Наоборот, заявил, что будет доказывать работой на тренировках, что достоин места в старте. Во-вторых, Шапи и так выходил много матчей подряд в старте в этом сезоне. И надо честно сказать, что с первых минут он пока не показывает такой эффективности, как после выходов на замену. Так что нет никаких поводов обсуждать тренерские решения Мусаева по части Шапи.