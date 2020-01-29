«Семь из десяти». Московский историк и журналист оценил Краснодар, проведя в нем четыре дня

«Казака за четыре дня встретил только одного — зато целого атамана хуторского общества, он посетовал на засилье сатанистов и геев на единственном историческом кладбище». В минувшие выходные в Краснодаре побывал историк, журналист и ученый-москвовед Павел Гнилорыбов, который выступил с публичной лекцией для горожан, а позже поделился своими впечатлениями от кубанской столицы.

— Краснодар — очень неплохой город. Трамвайная система выверенная, четкая, ее никто не собирается сокращать. Мчишься по улочкам с настоящей брусчаткой быстрее автомобилей.



Несколько неаккуратных высоток и самострой, но исторический центр не особенно испорчен. Саманная архитектура, модерн, краснокирпичности разные. Жизнь во дворах — кресла, коты, мангалы, дикий виноград, балкончики и прочие приметы сибаритства. Обилие дверей и чугунных лестниц, с ними же и открытки печатают! Неплохой модернизм. Главная продаваемая деталь города — кованые надкрылечники (сто лет назад жило больше 500 кузнецов, вот и выпендривались). Многие местные до сих пор закрывают ставни на ночь, а утром дают дорогу солнышку.

Замечательный художественный музей. Платаны. Шуховская башня, открытая любому посетителю.

Ощущение станицы, разросшейся до миллиона человеческих душ. Смирная зимой и бурная летом река Кубань. Мост поцелуев рядом с выставкой орудий. Потому что когда мы были на войне, то каждый думал о своей любимой или о жене.

Хорошие парки, модные многолетники на клумбах, неплохая набережная сейчас и еще более амбициозная набережная в планах. Про стадион и творение Галицкого говорить не буду, это надо видеть.

Вкусно до неприличия, борщ такой, что ложка колом стоит. Чеснок хрумкал каждый день. Бар «Архитектор», где в меню впервые попался любимый рододендрон Адамса. Мемориалы Первой мировой, расказачиванию и особенно Лавру Георгиевичу Корнилову, где каждый может склонить голову и подумать о свершившейся трагедии.

Главный год для Краснодара — 1918-й, с этим спорить бесполезно, вокруг 1918-го надо строить всю локальную культуру. Не знаешь первый и второй штурм Екатеринодара — отправляйся в предместье. Впервые особенно не ратую за переименование: понравилась идея местных просто выделить центральный район и назвать его Екатеринодаром. Город давно вырос за пределы земель, нарезанных до революции.

Казака за четыре дня встретил только одного — зато целого атамана хуторского общества, он посетовал на засилье сатанистов и геев на единственном историческом кладбище. Понимаю старика, ибо тоже хожу туда гулять и воздыхать о былых временах, а не на людские совокупления смотреть.

Из минусов — легкая хабалистость, разлитая в воздухе, мощные пробки (посильнее московских), наглость девелоперов на окраинах, слишком большое количество вводимых метров жилья и явно избыточное число автомобилей.

Город напоминает мальчишку после трехнедельных странствий по степи. Тут все довольно легко причесать, вымыть, затем сшить пиджак по мерке, но из-за строптивого и порой вредного норова местного населения сделать это нелегко.