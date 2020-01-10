«Там русские стреляют в русских». Фильм «Союз Спасения»: кого и зачем?

Редактор Евгений Мельченко сходил в кино на «Союз Спасения» и написал весьма эмоциональный отзыв. Вниманию читателей Юга.ру предлагается текст с минимальными правками, необходимыми, чтобы не нарушить закон о СМИ. Оригинал без купюр можно прочитать на странице автора в Facebook.

— Кто только уже не обругал наш очередной кинематографический эпос под названием «Союз Спасения». И мне придется, чего уж там. Но в ключе легкого сравнения. Просто потому, что вышли два фильма рядом в прокате.

Вышел наш Эрнст-бастер и чуть ранее вышел Сэм Мендес-бастер «1917» (хотя у нас выйдет на большой экран только под конец января, но можно найти на инглише). Тут стоит отметить, если захотите посмотреть в оригинале, а языками в полной мере не владеете: совершенно все равно. Так как диалоги в «Союзе» звучат примерно так же, как чуждое советским трудящимся блеяние англосаксов. То есть — вообще никак. Попробую «предъявить» нашему и «ихнему» фильмам по пунктам.

Такое впечатление, что от крепостного сословия образованные слои в России отличалис только произношением окончаний без мягкого знака и с приставкой «с» после гласной, а также словом «отчего» вместо привычного «почему». Впрочем, в этом плане после «Сибирского цирюльника» мало что изменилос.



Если «Союз Спасения» имеет отношение к декабристам, то, уважаемый господин сценарист (а это, ничего себе, уважаемый сын великого отца Никита Высоцкий), не могли бы вы учебник по истории из курса средней школы проштудировать перед написанием характеров и хронометража событий? А вообще, покопаться бы хоть чутка в записях Герцена с одной стороны и Бенкендорфа — с другой (с подкопом под Сперанского). Это — для составления причин этого исторического события, общей картины и образа участников попытки переворота. Глядишь, и получилось бы что-то толковое. Хотя... а зачем оно надо? Все эти «русские завтраки», Южные и Северные общества с их взглядами, долгая и скрупулезная подготовка к восстанию. Поведение Якубовича, связи ячеек, прогнившая власть и так далее. Это же все есть в допросах декабристов. Но это, наверное, для сценаристов утомительно-с (...и почему Рылеев тут — чистый псих неадекватный, а не расчетливый, грамотный не по годам чиновник, который «заболел республикой» в процессе работы с чиновниками из США при Российско-американской компании? Про полковника Трубецкого, который в фильме... в общем, промолчу).



Почему-то чумазые англосаксы в грязных окопах Первой мировой с тарелками на головах гораздо интересней, богаче и сочней общаются и двигаются в «1917», нежели благородных кровей потомки византийцев в невероятной красоты мундирах на фоне полифонии петербургских пейзажей. Этому пацанчику из «Игры престолов», а также актеру Маккею (наш британский Шагин), а уж тем более бездарю (как его там, Камбердикту Бенедетчу) и еще хуже бездарю (Фолину Керту) веришь, переживаешь. Да, никто не спорит, что сама идея послать двух солдат, чтобы спасти 1600 душ, — идиотизм, достойный «Спасения Райана». Но это как-то логично объясняется зрителю (эти беспардонные западные супостаты туда еще и Эндрю Скотта приплели. Распихали козырей по рукавам, гады).

А наши декабристы в исполнении молодой поросли сериальных 2010-х почему-то выглядят эдакими юнцами-дегенератами, не отдающими отчета в том, что вообще делают. Э-э-х, душа русская широкая, а давай-ка, о-о-х, замутим чего-нить в порыве у-у-х каком. Употреблю шампанского с горла — и пойду сдохну красиво. Авантюристы а-ля «я — рубаха-парень, мне море по колено» (даже наши козыри в лице Домогарова, Гуськова и Кищенко с Дапкунайте не вытянули).



«...Там люди умирают, там русские стреляют в русских». Откуда такие фразы? Та что за...? На протяжении тысячи лет в России идут междоусобицы, и ты, дворянин с огромным количеством знаний и высочайшим образованием, это прекрасно знаешь. Так какого же органа сценарист тебя наградил таким (не побоюсь этого слова) дебильным монологом?

«Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят — здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все — положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну». Это из описания фильма. Но страной ведь никто жертвовать не собирался. И это понятно из допросов декабристов, которые сценаристы умышленно решили не принимать в расчет. Зачем так нагло обманывать зрителя? С расчетом на то, что зритель недалек?

Поймал себя на мысли, что вместо переживания за происходящее, людей на Сенатской площади и льду Невы хотелось посмотреть, как этих глупцов расстреляют (возможно, режиссер и добивался такого эффекта). Не скрою, что в голову здесь явно вколачивается выстрелом каждой из пушек на Сенатской идея о том, что народ, а уж тем более военные люди, не должны действовать так, как это делали декабристы. Это явный посыл «Союза», снятого за 800 миллионов рублей (по данным «Кинопоиска»), отчасти на бюджетные средства. Хотелось бы ошибаться, но уж как-то «вовремя» это было снято для действующих чиновников.



Что касается съемок, то и тут заброшу камушек в огород. Как же круто смотрится съемка целой сцены одним проездом у Мендеса в «1917». Прием старый, дешевый, но смотрится ой как выгодно в батальных сценах. Какого черта в «Союзе» все это делается школьниками на 100500 камер с наложением набора взрывов из библиотеки Мосфильма? Освоение средств? Нужно всех подключить к процессу? Возможно, это и есть та самая «эффективная» система управления, в том числе нашим кинематографом.