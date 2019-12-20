Секретная формула ментора. Зачем успешные бизнесмены помогают начинающим и могут ли наставники украсть бизнес-идею
Краснодарский край, Вся Россия Партнерский Распечатать
Бизнес-журналист Анна Тур — о том, стоит ли владельцам собственного дела обращаться за помощью к менторам и наставникам.
Тренд на обучение захватил всех. Вебинары и семинары заменили юбилеи и торжества не только в лентах соцсетей. Все хотят знать все, и предприниматели не исключение. Но они заведомо в сложной ситуации — конкуренты не будут ждать окончания очередного семестра.
Есть выход: обратиться за помощью к наставнику. Институт наставничества пока не очень развит в нашей стране. Зато в Краснодарском крае идет постоянная работа по поиску эффективных менторов, за плечами которых не один успешный бизнес. Их привлекают в качестве консультантов для таких проектов, как «Школа молодого предпринимателя», и именно там они проходят проверку на деле.
«К сожалению, мы столкнулись с тем, что многие "коучи" даже с дипломами и грамотами не дают реальных знаний нашим предпринимателям. Мы отслеживаем их деятельность и предостерегаем предпринимателей от контактов с такими "наставниками"», — говорит куратор проекта Кристина Сильченко.
Ментора действительно найти непросто. Да и не все готовы раскрыть всю правду о бизнесе чужому человек. Вдруг украдет идею? Это один из самых частых страхов предпринимателей наравне с главной фобией — собственно, открыть свое дело. Но эксперты уверены, что именно с этими моментами ментор поможет справиться лучше курсов и вебинаров.
«В бизнесе сегодня важней не идея, а модель работы. А построить ее должен сам предприниматель с учетом индивидуальных потребностей рынка. Участие в бизнесе ментора страхует от ошибок, которые на начальном этапе могут оказаться фатальными», — говорит бизнес-консультант, доктор экономических наук, профессор КубГУ Людмила Воронина.
С такой позицией не согласен основатель сети «Магнит», предприниматель Сергей Галицкий. В интервью изданию The Bell он так сказал об «учебе на чужих кейсах»: «Это будет не твой успех, а какая-то калькированная история многих людей: ты посмотрел вот сюда, здесь вот так сделал. Ты должен свою жизнь сам чувствовать, сам жить. И тогда то, чего ты добьешься, будет уникально, потому что это твои ошибки, это твои достижения, это был ты».
Год Галицкого без «Магнита»:
Опрошенные нами эксперты готовы спорить с такой точкой зрения: мир ускорился настолько, что у современных предпринимателей уже нет времени на то, чтобы совершить ошибки, научиться и исправлять.
«Все крупные компании — "Митсубиси", "Клаас", "Матсушиба" создают учебные центры при своих производствах. Знаниями нужно делиться и обогащаться идеями молодых специалистов. Крупный прогрессивный бизнес это понимает», — говорит Людмила Воронина.
Менторы, наставники и «бизнес-ангелы» — как только не называют тех, кто готов поддержать начинающих предпринимателей. К их помощи можно относится по-разному, но помнить нужно одно: в бизнесе всегда будет больше тех, кто мешает, — так, может, не стоит отказываться от помощи «старших товарищей»?
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