Секретная формула ментора. Зачем успешные бизнесмены помогают начинающим и могут ли наставники украсть бизнес-идею

Бизнес-журналист Анна Тур — о том, стоит ли владельцам собственного дела обращаться за помощью к менторам и наставникам.

Тренд на обучение захватил всех. Вебинары и семинары заменили юбилеи и торжества не только в лентах соцсетей. Все хотят знать все, и предприниматели не исключение. Но они заведомо в сложной ситуации — конкуренты не будут ждать окончания очередного семестра.

Есть выход: обратиться за помощью к наставнику. Институт наставничества пока не очень развит в нашей стране. Зато в Краснодарском крае идет постоянная работа по поиску эффективных менторов, за плечами которых не один успешный бизнес. Их привлекают в качестве консультантов для таких проектов, как «Школа молодого предпринимателя», и именно там они проходят проверку на деле.

«К сожалению, мы столкнулись с тем, что многие "коучи" даже с дипломами и грамотами не дают реальных знаний нашим предпринимателям. Мы отслеживаем их деятельность и предостерегаем предпринимателей от контактов с такими "наставниками"», — говорит куратор проекта Кристина Сильченко.