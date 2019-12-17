Какие безобидные привычки становятся фатальными, когда вы за рулем

Редактор раздела Авто Юга.ру рассуждает о далеко не безобидных привычках автомобилистов.
— Причин автомобильных аварий на дорогах, к сожалению, очень много. Но сейчас не буду говорить о «привычках» совсем явных и очевидных.
К примеру, сесть за руль выпившим — не из той оперы. Также не буду банальничать о привычке на скорости под 200 км/ч выезжать на полосу встречного движения. Это понятно.
Хочется затронуть некоторые в общем-то обыденные действия — вне водительского места их не то что дурными, их даже и привычками-то не назовешь, — которые в процессе управления автомобилем становятся вреднее в разы. Кстати, большая ошибка аналитиков ГИБДД, если такие существуют, не отмечать конкретные причины аварий. Не раз общался на эту тему с представителями дорожной полиции. К сожалению, ведется статистика только фактических нарушений. Например, выезд на встречную полосу. А что к этому привело, почему водитель там оказался? Это зачастую в протоколы не попадает. Просто «допустил выезд на полосу встречного движения», и все. Максимум будет указано — «допустил невнимательность» или «уснул». И то, это большая редкость. А вот американские дорожные аналитики такие исследования иногда проводят. Согласно исследованиям фонда ААА, причинами аварий среди молодых водителей являются:
разговор с пассажиром — 15%;
использование мобильного телефона — 12%;
отвлечение внимания по иным причинам — 19%;
пение и громкая музыка — 8%;
приведение себя в порядок/наведение красоты — 6%;
попытка что-то достать/убрать — 6%;
отвлекающие факторы вне автомобиля — еще 34%.
Разговор с пассажиром и гаджеты
Одна из распространенных причин аварий. Многих людей разговор с пассажиром, кто бы он ни был, отвлекает от происходящего на дороге даже сильнее мобильника. Особенно пагубной можно назвать привычку смотреть на собеседника во время разговора. Любой водитель-профессионал отметит такое правило: внимание и глаз от дороги отводить нельзя ни на секунду. Как только вы это сделаете, в это мгновение может случиться все что угодно. На секунду отвлекся, а на дорогу кто-то выскочил или резко остановился впереди едущий автомобиль.
У меня лично есть печальное воспоминание в связи с этим. Когда-то очень давно мой знакомый погиб в результате аварии, причиной которой было то, что он потянулся переключить станцию на магнитоле или сменить диск с записями (тогда еще процветали дисковые магнитолы). Мгновение — и не замечен резко остановившийся перед машиной грузовик. А перед грузовиком выскочил пацан за мячиком. И все.
Общение за рулем является второй по «популярности» причиной ДТП после употребления алкоголя.
Громкая музыка
Это не только раздражает окружающих, но и имеет ряд других недостатков по части безопасности. Громкие звуки не позволяют качественно воспринимать, что происходит вокруг. Также это мешает услышать звуки и сигналы иных участников движения, которые могут предупреждать об опасности. Некоторые «опытные» водители оправдывают громкую музыку за рулем тем, что она мешает уснуть. Стоит отметить, что если водитель хочет спать и чувствует критическую усталость, то садиться за руль вообще не надо. Раз уж себя не жалеете, пожалейте окружающих. Недаром в современных автомобилях устанавливают системы распознавания усталости водителя, как на фото ниже.
Курение за рулем
Сигарета в руках во время движения — это практически гарантированно прокуренный салон и прожженные сиденья. Как минимум это непрактично и некрасиво. Да и продавать потом такой автомобиль достаточно непросто. Но главное, что относится к теме нашего разговора, — часто бывает, что сигаретный дым попадает в глаза или раскаленная часть окурка падает на брюки или на сиденье. Хорошо, когда это происходит в пробке, но на скоростной дороге это губительное обстоятельство. Законодатели, кстати, уже не раз пытались эту вредную привычку исключить из разрешенных при вождении транспортного средства.
Что же является самой распространенной причиной смерти водителей на дорогах даже в самых безобидных ситуациях? Дорожные полицейские отмечают, что ответить на этот вопрос очень сложно. Никто об этом, к сожалению, не рассказывает. Как правило, после таких аварий попросту некому. Можно только строить предположения. Но даже если человек выживает, он не называет настоящих причин, которые могут повлиять на выплаты по страховке. И это печально.
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