Какие безобидные привычки становятся фатальными, когда вы за рулем

Редактор раздела Авто Юга.ру рассуждает о далеко не безобидных привычках автомобилистов.

— Причин автомобильных аварий на дорогах, к сожалению, очень много. Но сейчас не буду говорить о «привычках» совсем явных и очевидных.

К примеру, сесть за руль выпившим — не из той оперы. Также не буду банальничать о привычке на скорости под 200 км/ч выезжать на полосу встречного движения. Это понятно.

Хочется затронуть некоторые в общем-то обыденные действия — вне водительского места их не то что дурными, их даже и привычками-то не назовешь, — которые в процессе управления автомобилем становятся вреднее в разы. Кстати, большая ошибка аналитиков ГИБДД, если такие существуют, не отмечать конкретные причины аварий. Не раз общался на эту тему с представителями дорожной полиции. К сожалению, ведется статистика только фактических нарушений. Например, выезд на встречную полосу. А что к этому привело, почему водитель там оказался? Это зачастую в протоколы не попадает. Просто «допустил выезд на полосу встречного движения», и все. Максимум будет указано — «допустил невнимательность» или «уснул». И то, это большая редкость. А вот американские дорожные аналитики такие исследования иногда проводят. Согласно исследованиям фонда ААА, причинами аварий среди молодых водителей являются:

разговор с пассажиром — 15%;

использование мобильного телефона — 12%;

отвлечение внимания по иным причинам — 19%;

пение и громкая музыка — 8%;

приведение себя в порядок/наведение красоты — 6%;

попытка что-то достать/убрать — 6%;

отвлекающие факторы вне автомобиля — еще 34%.

Разговор с пассажиром и гаджеты

Одна из распространенных причин аварий. Многих людей разговор с пассажиром, кто бы он ни был, отвлекает от происходящего на дороге даже сильнее мобильника. Особенно пагубной можно назвать привычку смотреть на собеседника во время разговора. Любой водитель-профессионал отметит такое правило: внимание и глаз от дороги отводить нельзя ни на секунду. Как только вы это сделаете, в это мгновение может случиться все что угодно. На секунду отвлекся, а на дорогу кто-то выскочил или резко остановился впереди едущий автомобиль.

У меня лично есть печальное воспоминание в связи с этим. Когда-то очень давно мой знакомый погиб в результате аварии, причиной которой было то, что он потянулся переключить станцию на магнитоле или сменить диск с записями (тогда еще процветали дисковые магнитолы). Мгновение — и не замечен резко остановившийся перед машиной грузовик. А перед грузовиком выскочил пацан за мячиком. И все.