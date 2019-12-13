«Отмучились, хватит». Артур Каратай о провале «Краснодара» в Испании

«Испанцы невероятно упрямы в своей стилистике и свои сильные стороны отточили до совершенства. Надо признать, что Мусаев пока не понимает, как прибивать таких соперников. Это не упрек молодому тренеру — в испанской лиге тоже мало кто подобное умеет». Аналитик Артур Каратай о выездном фиаско «Краснодара».
Отмучились, хватит. Все последние события в российском спорте хочется сложить в сумку и спустить якорем на дно. На «Краснодар» вчера возложили святую миссию возвращения веры в наш футбол. Надо было обыграть в гостях «Хетафе». Команду, которая уже много крестовых походов обломала. Максимально неудобную по стилистике для «Краснодара». Организованно прессингует, высоко встречает, атлетична и хороша на стандартах. А еще не гнушается фолами и провокациями, как вы могли заметить в Краснодаре.
Конечно, такой футбол восторга не вызывает, красоты в нем мало. Но нельзя не восхищаться той работой, которую проделал Пепе Бордалас за последние три года. А ведь бюджет у «Хетафе» не намного больше того, что есть у «Краснодара». Испанцы невероятно упрямы в своей стилистике и свои сильные стороны отточили до совершенства. Надо признать, что Мусаев пока не понимает, как прибивать таких соперников. Это не упрек молодому тренеру — в испанской лиге тоже мало кто подобное умеет. А вчера еще и стилистику арбитра проглядели.
Немцу Зиберту только дай возможность посвистеть — он за 30 фолов выходит регулярно в последние годы. Для команды, сосредоточенной на разрушение чужой игры, это идеальные условия. В итоге первый тайм вчера разбился на маленькие отрезки из-за фолов и споров. 20 нарушений за тайм — это очень-очень много.
«Краснодар» чаще всего не мог выходить из обороны через пас, испанцы или грамотно накрывали, или фолили. Казалось бы, в игре с таким соперником у «быков» должно быть существенное преимущество во владении. Но для этого нужны контрпрессинг и четкий перепас в центре. За первый тайм команда нанесла один удар, и тот не в створ. А больше всего запомнился эпизод с падением Игнатьева в штрафной «Хетафе», впрочем повтор показал, что ничего криминального там не было, форвард просто не успел к мячу.
В такой игре очень помог бы Ари, который умеет цепляться за мячи и зарабатывает на себе много фолов. Но бразилец видимо отдыхает где-то на пляже после честно заработанной дисквалификации, а Игнатьев с Бергом всю борьбу фактически проиграли в одну кассу. Таких соперников, как «Хетафе», сложно обыграть чисто, нужно перебороть себя и давить через злость и терпение. А вчера и голевых моментов не посчитать, во втором тайме запомнился только дальний удар Вильены. После чего испанцы показали свои козыри: стандарты, игра на втором этаже и поиск свободных зон в чужой штрафной.
Впрочем это уже история. У «Краснодара» остался только чемпионат России. И я напомню, что это последний сезон на ближайшие годы, когда мы по итогам получаем все еще три клуба в Лиге Чемпионов. Помочь в борьбе за второе место должны Фернандеш и Кабелла, которые вернутся в строй к возобновлению чемпионата. Но и зимние трансферы никто не отменял. А вы пока наряжайте елку и отдыхайте от футбольным переживаний. Только не обольщайтесь, уже скоро начнете скучать без живой игры.
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