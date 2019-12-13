«Отмучились, хватит». Артур Каратай о провале «Краснодара» в Испании

«Испанцы невероятно упрямы в своей стилистике и свои сильные стороны отточили до совершенства. Надо признать, что Мусаев пока не понимает, как прибивать таких соперников. Это не упрек молодому тренеру — в испанской лиге тоже мало кто подобное умеет». Аналитик Артур Каратай о выездном фиаско «Краснодара».

Отмучились, хватит. Все последние события в российском спорте хочется сложить в сумку и спустить якорем на дно. На «Краснодар» вчера возложили святую миссию возвращения веры в наш футбол. Надо было обыграть в гостях «Хетафе». Команду, которая уже много крестовых походов обломала. Максимально неудобную по стилистике для «Краснодара». Организованно прессингует, высоко встречает, атлетична и хороша на стандартах. А еще не гнушается фолами и провокациями, как вы могли заметить в Краснодаре. Конечно, такой футбол восторга не вызывает, красоты в нем мало. Но нельзя не восхищаться той работой, которую проделал Пепе Бордалас за последние три года. А ведь бюджет у «Хетафе» не намного больше того, что есть у «Краснодара». Испанцы невероятно упрямы в своей стилистике и свои сильные стороны отточили до совершенства. Надо признать, что Мусаев пока не понимает, как прибивать таких соперников. Это не упрек молодому тренеру — в испанской лиге тоже мало кто подобное умеет. А вчера еще и стилистику арбитра проглядели. Немцу Зиберту только дай возможность посвистеть — он за 30 фолов выходит регулярно в последние годы. Для команды, сосредоточенной на разрушение чужой игры, это идеальные условия. В итоге первый тайм вчера разбился на маленькие отрезки из-за фолов и споров. 20 нарушений за тайм — это очень-очень много.