«”Тамбов” выставил такой автобус, что хоть на дальнемагистральные рейсы отправляйся». Артур Каратай о том, как «Краснодар» потерял очки
«Вряд ли тренерский штаб «Краснодара» рассчитывал на то, что соперник настолько откажется от атакующей игры. Но даже это не может служить оправданием слабой игры», — аналитик Артур Каратай подводит итоги неудачной игры «быков» и ждет решающей игры сезона.
Зимние матчи — настоящая футбольная романтика. Пледы, теплый чай, ощущение приближающихся праздников и одновременно грядущая тоска в связи с перерывом в чемпионате. Стартовые -3 по Цельсию были не то экстримом, не то зловещим предзнаменованием потери очков. «Тамбов» после ухода Григоряна прибил на выезде «Сочи» и «Ростов», а в прошлом туре отыгрался с 0:2 против «Локо», пусть даже в итоге и уступил. И делал это «Тамбов» во вполне себе симпатичной манере, играя в атаку по мере сил.
Зато вчера «Тамбов» выставил такой автобус, что хоть на дальнемагистральные рейсы отправляйся. Две линии перед своей штрафной почти весь матч, минимум выбеганий в контратаки — вряд ли тренерский штаб «Краснодара» рассчитывал на то, что соперник настолько откажется от атакующей игры. Но даже это не может служить оправданием слабой игры — другого слова и не подобрать. «Быки» вернулись к привычной беде старта сезона — голое владение мячом без остроты в финальной трети. В такой ситуации спасти от потери очков может только убойная реализация немногих моментов, а с ней вчера тоже не все клеилось.
Играющие по краям Шапи и Вандерсон в большей степени заточены под рывковую, скоростную работу с мячом и завершение атак, нестандартных передач на обострение в их арсенале по сути нет. Ари часто опускался глубоко, у него высокая культура паса. Но ему же надо и завершать атаки, в этом и проблема, одного Берга при такой плотности защиты маловато. Вот кто умеет в условиях насыщенной обороны «придумать» — так это Кабелла, Классон и Фернандеш. Но все трое сейчас в лазарете. Пожелаем им скорейшего выздоровления, и как минимум француза с португальцем весной мы наверняка увидим на поле.
В субботу же состоится ключевая игра в чемпионате для «Краснодара» в осенней части сезона. Приезжает ЦСКА, прямой конкурент в борьбе за Лигу Чемпионов. C армейцами точно не сыграет Шапи, перебравший карточек, зато вернется в строй Мартынович. Решить проблему отсутствия Шапи тренерский штаб может несколькими вариантами. Самый очевидный — увести Вандерсона на его родной правый фланг, а слева в атакующей тройке выпустить Стоцкого. У ЦСКА справа будет нагнетать Марио Фернандес, и помощь Рамиреса при обороне будет нужна на регулярной основе. С другой стороны — Мусаев может рискнуть и выпустить слева Скопинцева или Намли. Последний вариант наименее вероятен, а Скопинцев еще не набрал нужной формы.
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Артур Каратай о том, как «Краснодар» потерял очки
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