«”Тамбов” выставил такой автобус, что хоть на дальнемагистральные рейсы отправляйся». Артур Каратай о том, как «Краснодар» потерял очки

«Вряд ли тренерский штаб «Краснодара» рассчитывал на то, что соперник настолько откажется от атакующей игры. Но даже это не может служить оправданием слабой игры», — аналитик Артур Каратай подводит итоги неудачной игры «быков» и ждет решающей игры сезона.

Зимние матчи — настоящая футбольная романтика. Пледы, теплый чай, ощущение приближающихся праздников и одновременно грядущая тоска в связи с перерывом в чемпионате. Стартовые -3 по Цельсию были не то экстримом, не то зловещим предзнаменованием потери очков. «Тамбов» после ухода Григоряна прибил на выезде «Сочи» и «Ростов», а в прошлом туре отыгрался с 0:2 против «Локо», пусть даже в итоге и уступил. И делал это «Тамбов» во вполне себе симпатичной манере, играя в атаку по мере сил.

Зато вчера «Тамбов» выставил такой автобус, что хоть на дальнемагистральные рейсы отправляйся. Две линии перед своей штрафной почти весь матч, минимум выбеганий в контратаки — вряд ли тренерский штаб «Краснодара» рассчитывал на то, что соперник настолько откажется от атакующей игры. Но даже это не может служить оправданием слабой игры — другого слова и не подобрать. «Быки» вернулись к привычной беде старта сезона — голое владение мячом без остроты в финальной трети. В такой ситуации спасти от потери очков может только убойная реализация немногих моментов, а с ней вчера тоже не все клеилось.