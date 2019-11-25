«В нервной концовке виноват целиком и полностью сам "Краснодар"». Артур Каратай о выездном матче «быков»
«В обороне был пожар, и если бы не удача плюс феноменальная реакция Сафонова — от преимущества в два гола ничего бы не осталось уже к перерыву», — аналитик Артур Каратай разбирает трудную победу «Краснодара» в Туле.
Все, финальный отрезок в этом году стартовал. Еще четыре матча — и длинные зимние каникулы вам в помощь. Ну и начал этот отрезок «Краснодар» за здравие. «Арсенал» тульский нынче вряд ли сильно слабее лондонского, и это в одинаковой степени как комплимент тулякам, так и укор англичанам. Для «Краснодара» по цифрам соперник удобный, но дьявол в деталях — «Арсенал» в последние годы автобусы не паркует, играет в атаку со всеми подряд, что стилистически «быкам» очень подходит, особенно когда они выше классом.
Дисквалификации Ари, Спайича и Ольссона вынудили Мусаева пойти на очередные эксперименты. Выход Фьолусона к таким не отнести, а вот Уткин в опорной зоне и Берг на позиции под Игнатьевым — не от хорошей жизни. Мяч у «быков» почти весь первый тайм ходил как надо, и хотя при первом голе Вильены повезло с рикошетом, это не отменяет общий высокий уровень игры в атаке. Но в обороне был пожар, и если бы не удача плюс феноменальная реакция Сафонова — от преимущества в два гола ничего бы не осталось уже к перерыву.
А в нервной концовке виноват целиком и полностью сам «Краснодар». В особенности Игнатьев. Была масса возможностей во втором тайме забить третий гол и снять напряжение. Самый явный шанс — пенальти, который Игнатьев сам заработал и зачем-то решил пробить, хотя в футболе не принято отдавать «точки» тем, кто их заработал, — по вполне понятным причинам. В итоге Игнатьев предсказуемо выстрелил в район завода по производству пряников, а потом его понесло. В концовке матча форвард запорол несколько голевых атак неточным отыгрышем, проиграл почти всю борьбу и вдобавок заработал несколько опасных штрафных у своих ворот. Если так пойдет и дальше — то новому агенту Игнатьева скоро придется активно поработать.
Из хороших новостей — вернулись на поле Вандерсон и Газинский. И оба уже в полном порядке. Даже несмотря на кондиции, далекие от оптимальных. Вандерсон привычно ускорялся и обострял, с его новой обильной бородой — хоть в капитаны «Ахмата». А Газинский привычно успокоил игру в центре, его будущая связка с Вильеной в опорной зоне выглядит весьма перспективно. Выход Вандерсона, к слову, пришлось форсировать из-за мышечной травмы Фернандеша: вполне возможно, что в этом году на поле мы его уже не увидим.
В четверг — домашний матч с «Базелем», который будем важным, но не определяющим. При любом исходе игра в Испании в декабре станет ключевой. И если вы вдруг забыли — раннее начало в 18:50 накладывает на вас миссию отпроситься с работы/учебы/домашнего ареста/безделья как можно раньше, ведь пробки никто не отменял.
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