Кто должен выбирать ректора? Студенты и преподаватели МГУ считают, что они

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20 декабря 2019 года закончится шестой срок ректора МГУ Виктора Садовничего, после которого по закону он будет обязан покинуть свой пост. 14 ноября комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал нижней палате поддержать законопроект, согласно которому президент сможет продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз. Ректоров этих двух вузов президент назначает своим указом, в других высших учебных заведениях ректоров выбирают члены специально созванных комиссий, это сотрудники и студенты вуза.

Для ректоров государственных вузов ст. 332 Трудового кодекса установлен предельный возраст — 65 лет. По решению учредителя он может быть продлен до 70 лет. Садовничий возглавляет МГУ с 1992 года, то есть уже 27 лет. В апреле ему исполнилось 80 лет.

Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ опубликовали открытое письмо за возвращение выборности ректора и автономии Московского университета. Мы ставим его полный текст, а прямо под ним — ссылка, по которой подписать письмо может каждый, кто имеет отношение к МГУ, например, является его выпускником.

МГУ нужна выборность ректора

На протяжении двух веков, с 1804 года, с кратковременными перерывами на войну и социальные потрясения, Московский университет, будучи флагманом прогресса, науки и образования в стране, имел право избирать своего ректора. Последний перерыв, начавшийся в 2009 году, когда Россия официально вступила в эпоху «стабильности», слишком затянулся.

МГУ нужна автономия

Вслед за отменой выборности ректоров у факультетов отобрали право избирать деканов, у кафедр — заведующих. Факультеты и институты лишились собственного юридического лица, а все финансовые потоки сосредоточились в назначаемых ректоратом подразделениях. Устав МГУ утверждает не Учёный совет, а Правительство РФ, отгораживая университет от определения принципов его работы. Научные сотрудники продолжают работать на нищенских по сравнению с мировыми ставках, а гранты принуждают зачислять в зарплату, чтобы отчитаться о выполнении «майских» указов. Закупок оборудования по российскому законодательству приходится ждать месяцами. Дарованные в обмен на отказ от автономии привилегии — собственные стандарты обучения, дипломы и право присуждать собственные ученые степени — оказались красивым фантиком.

МГУ нужна независимость

Университет не может функционировать, когда в его сердце находится отделение полиции и собственный филиал службы государственной безопасности. "Силовики" открывают дверь в кабинет назначаемому "силовиками" ректору ногой. Год за годом студенты, выпускники, аспиранты и преподаватели МГУ становятся фигурантами абсурдных уголовных дел, сюжет которых не пришел бы в голову Францу Кафке. Система тотального контроля, поощрения стукачества и всеобщего подозрения убивают творческую атмосферу для научных исследований.

МГУ не может больше молчать

Мы не можем самостоятельно вернуть автономию МГУ, потому что лишены любой представительской власти в стране. Мы можем лишь голосовать ногами — и сотни выпускников, аспирантов и сотрудников МГУ уезжают каждый год, продолжая научные исследования на благо человечества за рубежом. Но мы не можем больше молчать.

Мы обращаемся к тем, кто этой властью наделен, всем ветвям законодательной и исполнительной власти: депутатам, сенаторам, министрам, президенту. Мы обращаемся к гражданскому обществу. Мы требуем внесения изменений в Федеральный закон 259 «О Московском государственном университете»:

• возвращения выборности ректора коллективом МГУ;
• праве самостоятельно утверждать Устав МГУ;
• создания нормальных условий для обучения и научных исследований.           

                                                          Студенты, аспиранты, сотрудники МГУ

Подписать письмо

Владимир Путин Образование Общественные инициативы Студенты

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