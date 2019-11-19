Кто должен выбирать ректора? Студенты и преподаватели МГУ считают, что они

20 декабря 2019 года закончится шестой срок ректора МГУ Виктора Садовничего, после которого по закону он будет обязан покинуть свой пост. 14 ноября комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал нижней палате поддержать законопроект, согласно которому президент сможет продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз. Ректоров этих двух вузов президент назначает своим указом, в других высших учебных заведениях ректоров выбирают члены специально созванных комиссий, это сотрудники и студенты вуза.
Для ректоров государственных вузов ст. 332 Трудового кодекса установлен предельный возраст — 65 лет. По решению учредителя он может быть продлен до 70 лет. Садовничий возглавляет МГУ с 1992 года, то есть уже 27 лет. В апреле ему исполнилось 80 лет.
Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ опубликовали открытое письмо за возвращение выборности ректора и автономии Московского университета. Мы ставим его полный текст, а прямо под ним — ссылка, по которой подписать письмо может каждый, кто имеет отношение к МГУ, например, является его выпускником.
МГУ нужна выборность ректора
На протяжении двух веков, с 1804 года, с кратковременными перерывами на войну и социальные потрясения, Московский университет, будучи флагманом прогресса, науки и образования в стране, имел право избирать своего ректора. Последний перерыв, начавшийся в 2009 году, когда Россия официально вступила в эпоху «стабильности», слишком затянулся.
МГУ нужна автономия
Вслед за отменой выборности ректоров у факультетов отобрали право избирать деканов, у кафедр — заведующих. Факультеты и институты лишились собственного юридического лица, а все финансовые потоки сосредоточились в назначаемых ректоратом подразделениях. Устав МГУ утверждает не Учёный совет, а Правительство РФ, отгораживая университет от определения принципов его работы. Научные сотрудники продолжают работать на нищенских по сравнению с мировыми ставках, а гранты принуждают зачислять в зарплату, чтобы отчитаться о выполнении «майских» указов. Закупок оборудования по российскому законодательству приходится ждать месяцами. Дарованные в обмен на отказ от автономии привилегии — собственные стандарты обучения, дипломы и право присуждать собственные ученые степени — оказались красивым фантиком.
МГУ нужна независимость
Университет не может функционировать, когда в его сердце находится отделение полиции и собственный филиал службы государственной безопасности. "Силовики" открывают дверь в кабинет назначаемому "силовиками" ректору ногой. Год за годом студенты, выпускники, аспиранты и преподаватели МГУ становятся фигурантами абсурдных уголовных дел, сюжет которых не пришел бы в голову Францу Кафке. Система тотального контроля, поощрения стукачества и всеобщего подозрения убивают творческую атмосферу для научных исследований.
МГУ не может больше молчать
Мы не можем самостоятельно вернуть автономию МГУ, потому что лишены любой представительской власти в стране. Мы можем лишь голосовать ногами — и сотни выпускников, аспирантов и сотрудников МГУ уезжают каждый год, продолжая научные исследования на благо человечества за рубежом. Но мы не можем больше молчать.
Мы обращаемся к тем, кто этой властью наделен, всем ветвям законодательной и исполнительной власти: депутатам, сенаторам, министрам, президенту. Мы обращаемся к гражданскому обществу. Мы требуем внесения изменений в Федеральный закон 259 «О Московском государственном университете»:
• возвращения выборности ректора коллективом МГУ;
• праве самостоятельно утверждать Устав МГУ;
• создания нормальных условий для обучения и научных исследований.
Студенты, аспиранты, сотрудники МГУ
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