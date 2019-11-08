«Турками горожан уже не удивишь, подайте нам "Реалы" с "Бавариями"». Артур Каратай о матче «Краснодара» против «Трабзонспора»

Погода вчера установилась такая, будто через три недели нам не зиму встречать, а лето. Впрочем, комфортные для футболистов и зрителей +13 не поспособствовали аншлагу: чтобы собрать поздним вечером в будний день полный стадион, имени «Трабзонспора» маловато. Регулярное появление «Краснодара» в еврокубках сформировало в городе эффект сытого кота. Турками горожан уже не удивишь, подайте нам «Реалы» с «Бавариями». Тенденция, конечно, не самая радужная, но при российской культуре боления в провинции вполне предсказуемая.

В составе «Краснодара» с первых минут сформировался небольшой сюрприз. Хотя по сути появление Ману Фернандеша на позиции «десятки» было вполне логичным: он обладает качественным последним пасом и имел опыт игры на этой позиции в «Локомотиве». В итоге этот маневр стал для «Трабзона» неразрешимой задачей. Фернандеш регулярно появлялся на острие атаки и фактически сделал результат. Ну а второй гол португальца можете сегодня смаковать в повторах, он отправляется прямиком в клубный золотой фонд.

Оба гола пришли в середине первого тайма, а потому так и не разобрать — собирался ли «Краснодар» действовать в экономрежиме образца матча в Турции, ведь уже в воскресенье важнейшая игра с «Локомотивом». Конечно, нынешний «Трабзонспор» не Бог весть какое мерило уровня игры, откровенно говоря, проблем у этой команды хватает. В первую очередь организационных. Это и позволило Мусаеву спокойно убрать к середине второго тайма с поля Фернандеша, Ари и Ольссона. Да, у «Локо» был энергозатратный матч против «Ювентуса», но и лишний день отдыха тут имеет серьезное значение.