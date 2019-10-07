«Тренерам — валидол, а нам — чистое удовольствие». Артур Каратай о матче «Краснодара» против «Спартака»
«И “Спартак”, и “Краснодар” генетически заточены под игру в атаку, поэтому с учетом примерно одинакового класса команды с удовольствием часто ввязываются в открытый обмен ударами», — считает журналист и аналитик Артур Каратай.
Все-таки матчи со «Спартаком» — это особое блюдо. Вне турнирных раскладов и предматчевых прогнозов. В случае с «Краснодаром» эта уникальность завязана на двух факторах. Первый — стилистика игры соперников. И «Спартак», и «Краснодар» генетически заточены под игру в атаку, поэтому с учетом примерно одинакового класса команды с удовольствием часто ввязываются в открытый обмен ударами. Тренерам — валидол, а нам — чистое удовольствие. Во-вторых, в нашем городе традиционно большая группа болельщиков «Спартака», это почти всегда гарантирует аншлаги и как следствие крутую атмосферу на трибунах.
«Спартак» вчера сильно удивил составом, предсказать ходы в первом (и видимо единственном) матче от Кузнецова на скамейке было невозможно. Мельгарехо на острие атаки, Ещенко слева в обороне, Умяров в паре с Кралом и Жано над ними — такое сочетание у многих вызвало массу вопросов. А вот Мусаев сделал лишь одну вынужденную перестановку по сравнению с игрой против «Арсенала» — удаленного тогда Вильену заменил Камболов. В итоге последний сыграл лишь тайм, а сменивший его Кайо и того меньше, что чуть не стоило «Краснодару» победы.
«Спартак» в новом сочетании не смог применить качественный прессинг, «Краснодар» выходил из обороны и низом, и верховыми забросами на Ари и Берга. Швед забил классный первый гол, но настоящим королем вчера был именно Ари. И дело не только в его ассисте на победный гол Петрова. Бразилец всегда вдохновенно играет против «Спартака». Вчера Ари был классическим «медиапунта» — так в Испании раньше часто величали игроков на позиции «десятки»: тех, кто ведет игру, оказываясь то на острие, то раздавая передачи и указывая направление атак.
Я уже упоминал выход Кайо в перерыве. Бразилец в очередной раз подтвердил высокий уровень игры в отборе. Но и все свои минусы тоже проявил. Пересмотрите эпизод с удалением: Кайо попросту не сориентировался в ситуации, когда нужно было быстро принять решение и отдать мяч в касание. А когда его обокрали — он пошел отбирать с фолом на карточку, которая стала второй. С удалением Джикии момент куда более сложный. В динамике вообще показалось, что Скопинцев «нырнул», но повторы расставили все по местам. После фола у Джикии сдали нервы, и по сути он за минуту получил две желтые — за нарушение и за чрезмерную реакцию на него. В этом поступке — квинтэссенция всего того, что происходит в «Спартаке»: непонимание и злость.
Теперь у нас очередная пауза на сборные. И хочется надеяться, что ее «Краснодар» проведет плодотворнее сентябрьского отрезка. Команда все это время играла два раза в неделю, сейчас нужны полноценный отдых и нормальный тренировочный процесс. По точным срокам возвращения Вандерсона я вам ничего не скажу, но есть вероятность, что он будет готов уже к игре с «Динамо» в следующее воскресенье. Кстати, «Динамо» тоже будет с новым тренером.
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