«Тренерам — валидол, а нам — чистое удовольствие». Артур Каратай о матче «Краснодара» против «Спартака»

Все-таки матчи со «Спартаком» — это особое блюдо. Вне турнирных раскладов и предматчевых прогнозов. В случае с «Краснодаром» эта уникальность завязана на двух факторах. Первый — стилистика игры соперников. И «Спартак», и «Краснодар» генетически заточены под игру в атаку, поэтому с учетом примерно одинакового класса команды с удовольствием часто ввязываются в открытый обмен ударами. Тренерам — валидол, а нам — чистое удовольствие. Во-вторых, в нашем городе традиционно большая группа болельщиков «Спартака», это почти всегда гарантирует аншлаги и как следствие крутую атмосферу на трибунах.

«Спартак» вчера сильно удивил составом, предсказать ходы в первом (и видимо единственном) матче от Кузнецова на скамейке было невозможно. Мельгарехо на острие атаки, Ещенко слева в обороне, Умяров в паре с Кралом и Жано над ними — такое сочетание у многих вызвало массу вопросов. А вот Мусаев сделал лишь одну вынужденную перестановку по сравнению с игрой против «Арсенала» — удаленного тогда Вильену заменил Камболов. В итоге последний сыграл лишь тайм, а сменивший его Кайо и того меньше, что чуть не стоило «Краснодару» победы.

«Спартак» в новом сочетании не смог применить качественный прессинг, «Краснодар» выходил из обороны и низом, и верховыми забросами на Ари и Берга. Швед забил классный первый гол, но настоящим королем вчера был именно Ари. И дело не только в его ассисте на победный гол Петрова. Бразилец всегда вдохновенно играет против «Спартака». Вчера Ари был классическим «медиапунта» — так в Испании раньше часто величали игроков на позиции «десятки»: тех, кто ведет игру, оказываясь то на острие, то раздавая передачи и указывая направление атак.