Если Мусаев не справится, осень будет очень холодной. Артур Каратай о провале «Краснодара» в Кубке России

«Если Мусаеву дали карт-бланш и сказали спокойно формировать новую команду — тогда даже нет смысла рассуждать сейчас о том, справляется он или нет. А если нужен результат и в таких условиях — тогда будьте любезны, ковер у шефа не за горами». Спортивный аналитик Артур Каратай размышляет о перспективах тренера краснодарской команды.

Говорят, нет худшей привычки, чем разочарования или поражения. «Краснодар» не то чтобы на дне, все-таки в чемпионате дела в целом идут неплохо, да и в Лиге Европы проигран лишь один матч. Но не покидает ощущение, что команда мучается. Не получает удовольствия от того, что делает на поле. Особенно когда в составе нет игроков, способных дать огня или напихать, как было вчера с «Нижним Новгородом». Впрочем, есть подозрения, что «Краснодару» сейчас этот кубок был бы как кость в горле. Не та нынче скамейка, чтобы на три фронта полыхать. А вообще, мы не знаем главного — чего в реальности от Мусаева ждет руководство в этом сезоне, который изначально должен был быть сложным в связи с уходом Перейры и Каборе, а также из-за травм Классона, Газинского и Кабеллы. Если Мусаеву дали карт-бланш и сказали спокойно формировать новую команду — тогда даже нет смысла рассуждать сейчас о том, справляется он или нет. Разве что за функциональное состояние спросят. А если нужен результат и в таких условиях — тогда будьте любезны, ковер у шефа не за горами.