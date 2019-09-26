Если Мусаев не справится, осень будет очень холодной. Артур Каратай о провале «Краснодара» в Кубке России
«Если Мусаеву дали карт-бланш и сказали спокойно формировать новую команду — тогда даже нет смысла рассуждать сейчас о том, справляется он или нет. А если нужен результат и в таких условиях — тогда будьте любезны, ковер у шефа не за горами». Спортивный аналитик Артур Каратай размышляет о перспективах тренера краснодарской команды.
Говорят, нет худшей привычки, чем разочарования или поражения. «Краснодар» не то чтобы на дне, все-таки в чемпионате дела в целом идут неплохо, да и в Лиге Европы проигран лишь один матч. Но не покидает ощущение, что команда мучается. Не получает удовольствия от того, что делает на поле. Особенно когда в составе нет игроков, способных дать огня или напихать, как было вчера с «Нижним Новгородом». Впрочем, есть подозрения, что «Краснодару» сейчас этот кубок был бы как кость в горле. Не та нынче скамейка, чтобы на три фронта полыхать.
А вообще, мы не знаем главного — чего в реальности от Мусаева ждет руководство в этом сезоне, который изначально должен был быть сложным в связи с уходом Перейры и Каборе, а также из-за травм Классона, Газинского и Кабеллы. Если Мусаеву дали карт-бланш и сказали спокойно формировать новую команду — тогда даже нет смысла рассуждать сейчас о том, справляется он или нет. Разве что за функциональное состояние спросят. А если нужен результат и в таких условиях — тогда будьте любезны, ковер у шефа не за горами.
Но туда не только Мусаев пойдет — а еще и вся селекционная служба. Вот кто привел в клуб Кайо, типа на замену Каборе? Бразилец на поле выглядит как студент, нашкодивший на пляжной вечеринке. Да, он хорош в отборе. Но на этом я бы закончил список его достижений. «Краснодар» играет в сложный футбол, игрок его позиции не имеет права даже на тренировках так обрезать, как вчера. Я уж молчу о том, что культура паса у Кайо не соответствует быстрому разгону атак. Зимой его, конечно, не продадут, но следующим летом, перед новым лимитом — к бабке не ходи, первый кандидат.
Вы думаете Кайо ставят от хорошей жизни? Да нет, тот же Камболов тоже регулярно обрезает и привозит. Самое время скучать о Газинском, который при своей медлительности все же обладает высокой культурой паса и умеет находить зоны в атаке. Вчера Мусаев дал отдохнуть семерым игрокам основы. И это притом, что даже в оптимальном на данный момент сочетании в атаке команда иногда сваливается на навесы в сторону Ари или Берга. Чего уж тут удивляться поражению?
В воскресенье сюда завалится тульский «Арсенал». Команда играющая и смелая. Будем надеяться, что неделя передышки для большинства игроков основы станет хорошим подспорьем. Нет, не для возвращения фирменного стиля. Сейчас Мусаеву надо решать более приземленные вопросы — в первую очередь возвращения команде внятных физических кондиций. Если он и с этим не справится — поверьте, осень будет очень холодной.
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