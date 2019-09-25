«Стоят остатки прошлого, смотрят с немым укором и погибают». Размышления о традиционных ценностях и фантиках

«В сталинский период на месте храма оборудовали склад, а во время Великой Отечественной войны его и вовсе взорвали вместе с иконами». Журналист Виталий Штыбин о нелегкой судьбе одного кубанского храма.

У нас очень любят говорить о величии, об уважении к прошлому, о святости, ценностях традиционных и прочих фантиках для пустых публичных выступлений. А тем временем где-то на периферии общественного сознания стоят остатки прошлого, смотрят с немым укором и погибают.

Но кроме публичных фантиков, есть и обычные люди. Которые помнят. И они пытаются сохранить ценность прошлого. Такой процесс сегодня происходит с храмом Сретения Господня в станице Ивановской, который с середины 2000-х годов по кирпичику пытаются восстановить. Ни администрация, ни духовное управление полномочий на ее финансирование по закону не имеют. А серьезных спонсоров пока не нашлось. Тяжко идет процесс, но он идет.