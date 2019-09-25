«Стоят остатки прошлого, смотрят с немым укором и погибают». Размышления о традиционных ценностях и фантиках
«В сталинский период на месте храма оборудовали склад, а во время Великой Отечественной войны его и вовсе взорвали вместе с иконами». Журналист Виталий Штыбин о нелегкой судьбе одного кубанского храма.
У нас очень любят говорить о величии, об уважении к прошлому, о святости, ценностях традиционных и прочих фантиках для пустых публичных выступлений. А тем временем где-то на периферии общественного сознания стоят остатки прошлого, смотрят с немым укором и погибают.
Но кроме публичных фантиков, есть и обычные люди. Которые помнят. И они пытаются сохранить ценность прошлого. Такой процесс сегодня происходит с храмом Сретения Господня в станице Ивановской, который с середины 2000-х годов по кирпичику пытаются восстановить. Ни администрация, ни духовное управление полномочий на ее финансирование по закону не имеют. А серьезных спонсоров пока не нашлось. Тяжко идет процесс, но он идет.
Храм Сретения Господня старинный — деревянная постройка на его месте появилась вместе с первыми Черноморскими казаками в 1797 году. Они уважали веру и обязательно привозили из походов что-то для церкви, поэтому она быстро стала очень красивой. К 1912 году, в честь столетия победы над Наполеоном, на месте деревянной церкви построили величественное кирпичное здание с яичной примесью в цементе, примерно того вида, которое существует сегодня.
В сталинский период на месте храма оборудовали склад, а во время Великой Отечественной войны его и вовсе взорвали вместе с иконами. В остатках храма немцы держали советских военнопленных. В 50-е годы коммунисты попытались добить церковь. К счастью, безуспешно. В 60-е годы в одном станичном колодце нашли церковную утварь и макет церкви, которые сегодня хранятся в фондах музея Фелицына. Серебряная дарохранительница (ковчег) оттуда выставлена в экспозиции «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска». В свое время станичники сдали находку музею за 88 руб. 18 коп. Ценности она не имела, хотя за ней стояла трагичная история многих людей.
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Размышления о традиционных ценностях и фантиках
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