«Эти три тайма "Краснодара" прям кричат о том, что тренерский штаб ошибся». Артур Каратай об очередном поражении «Краснодара»
«Когда у техничных футболистов из-за мышечной усталости появлялся чрезмерный технический брак, постоянные позиционные провалы, недоработки. Ей-богу, эти три тайма "Краснодара" прям кричат о том, что тренерский штаб ошибся при формировании методики тренировок на этом отрезке сезона», — спортивный аналитик Артур Каратай о причинах спада в игре команды Мурада Мусаева.
Каюсь, я вчера после первого тайма уже практически сформировал текст по итогам игры с ЦСКА. Мол, все плохо, виновных — наказать, команду — отругать, землю — крестьянам, заводы — рабочим и так далее... Но когда мы уже приготовились дружно отпевать футбол Мусаева, у пациента вдруг появился пульс. Хотя по факту — хорошее не отменяет дурного. И о дурном в первую очередь мы и поговорим. Потому что достоинства «Краснодара» мы знаем и любим. А эти 0:8 за три тайма в Базеле и в Москве — оплеуха тяжелой рукой.
Вот мне пришлось вчера поспорить с некоторыми коллегами. Якобы единственная проблема «Краснодара» — в психологии. Надломились после вылета из Лиги чемпионов, и пошел снежный ком. Да вот фигушки! Сразу после «Олимпиакоса» был хороший матч с «Локомотивом». Да и сколько команде убиваться с горя? 40 дней что ли? Я продолжаю настаивать, что в первой части сезона по непонятным для меня причинам команда переживает серьезный функциональный спад. Проще говоря — не бежит.
Вот перетряхнул вчера Мусаев состав. Выпустил версию с «надежной игрой в обороне». Без прессинга и прочих элементов, возможных лишь в оптимальном состоянии. И получил 0:3. Я вспомнил «Кубань» после первых сборов при Яковенко. Когда у техничных футболистов из-за мышечной усталости появлялся чрезмерный технический брак, постоянные позиционные провалы, недоработки. Ей-богу, эти три тайма «Краснодара» прям кричат о том, что тренерский штаб ошибся при формировании методики тренировок на этом отрезке сезона.
Да, вчера после перерыва команда наконец разозлилась и нашла в себе силы что-то сделать. Но во-первых, ЦСКА сам полностью отказался от прессинга. А во-вторых, «Краснодар» заметно упростил игру, часто попросту наваливая мяч в штрафную в расчете на силовые качества Ари и Берга. Возможно, сейчас при таких проблемах в позиционной игре Мусаеву придется выбрать этот вариант как основной. Это не футбол «Краснодара», но, пока команда снова не побежит, выбор, откровенно говоря, не велик. Кстати, за Берга я очень рад. Неоднократно писал, что не разделяю критики в адрес шведа, он всегда отдается на поле и получает моменты. А голы к таким игрокам всегда приходят.
Ну и опять есть вопросы по судейству. Подчеркиваю: не претензии, а вопросы. В основном, конечно, они касаются эпизода с неудалением Ахметова за фол против Кайо и неназначением пенальти за снос Берга. Как я понимаю, в первом случае судьи руководствовались тем, что Ахметов сгибал ногу, а пенальти не был назначен, потому что контакт уже не влиял на эпизод. Обе формулировки крайне спорные. К слову, Кайо был прекрасен в единоборствах, но его технические характеристики требуют серьезных доработок. Пока нет уверенности, что этот футболист подходит под игровую модель «Краснодара».
Ну и на этом отрезке сезона совсем нет времени посыпать голову пеплом. Вроде как с точки зрения психологии сейчас нельзя жертвовать ни одним официальным матчем, иначе эмоциональный фон будет еще хуже. Но физически команда явно уставшая, и полноценная неделя отдыха между матчами будет для большинства игроков необходимой паузой. Так что я бы предположил серьезную ротацию в Нижнем Новгороде.
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