«Надежды, что следующий назначенец будет лучше, нет». Об уходящем из Сочи мэре Пахомове и его сменщиках
«Проблема даже не в конкретных бездарных руководителях, а в системе воспроизведения власти», — считает политолог, эксперт движения в защиту прав избирателей «Голос» Давид Канкия.
29 августа глава Сочи Анатолий Пахомов заявил, что не будет участвовать в конкурсе на должность мэра города. По словам главы курорта, он «отслужил честно два срока», оценил свои возможности и принял решение «ни сегодня и не вчера, а значительно раньше». Срок нынешних полномочий Анатолия Пахомова истекает 8 сентября. С 30 июля по 29 августа проходил прием документов от кандидатов, желающих участвовать в выборах. Нового главу города депутаты выберут 10 сентября.
Мэр Сочи Анатолий Пахомов не пойдет на третий срок.
Некоторые пишут, что ушла эпоха. Может и так. Но для меня Пахомов навсегда останется человеком, в интересах которого в 2009 году была организована тотальная фальсификация выборов, особенно на досрочном голосовании. Тогда власти Кубани так боялись, что мэром Олимпийской столицы станет Борис Немцов, что пустились во все тяжкие. В итоге, вместо второго тура, Пахомову нарисовали больше 70% поддержки.
Так он и руководил городом 11 лет — на очковтирательстве и лжи. Так же эти 11 лет вынужден был жить прекрасный город. С другой стороны, надежды, что следующий назначенец будет лучше, нет. Ведь проблема даже не в конкретных бездарных руководителях, а в системе воспроизведения власти, когда начальство назначает само себя, а люди и город где-то на обочине праздника жизни.
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Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
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