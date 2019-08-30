«Надежды, что следующий назначенец будет лучше, нет». Об уходящем из Сочи мэре Пахомове и его сменщиках

29 августа глава Сочи Анатолий Пахомов заявил, что не будет участвовать в конкурсе на должность мэра города. По словам главы курорта, он «отслужил честно два срока», оценил свои возможности и принял решение «ни сегодня и не вчера, а значительно раньше». Срок нынешних полномочий Анатолия Пахомова истекает 8 сентября. С 30 июля по 29 августа проходил прием документов от кандидатов, желающих участвовать в выборах. Нового главу города депутаты выберут 10 сентября.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов не пойдет на третий срок.

Некоторые пишут, что ушла эпоха. Может и так. Но для меня Пахомов навсегда останется человеком, в интересах которого в 2009 году была организована тотальная фальсификация выборов, особенно на досрочном голосовании. Тогда власти Кубани так боялись, что мэром Олимпийской столицы станет Борис Немцов, что пустились во все тяжкие. В итоге, вместо второго тура, Пахомову нарисовали больше 70% поддержки.



Так он и руководил городом 11 лет — на очковтирательстве и лжи. Так же эти 11 лет вынужден был жить прекрасный город. С другой стороны, надежды, что следующий назначенец будет лучше, нет. Ведь проблема даже не в конкретных бездарных руководителях, а в системе воспроизведения власти, когда начальство назначает само себя, а люди и город где-то на обочине праздника жизни.