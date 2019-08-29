«Краснодар — это праздник, который всегда с другим». Повадки и привычки типичного краснодарца

«Хорошая мина при плохой игре — жизненное кредо и слоган краснодарца, если бы у него был слоган». Размышления журналистки Сабины Бабаевой о типичном жителе краевого центра. Краснодар — это город, который есть, праздник, который всегда с кем-то другим, и город, который всегда спит. Если, например, классический житель Питера просыпается в шесть вечера и ложится к утру, то краснодарец всегда ложится и никогда не просыпается. Если вы с ним разговариваете прямо сейчас, вам только кажется, что он не спит. На самом деле он спит, даже когда в полдень продирает глаза и пытается вытащить из их внутренних уголков остатки вчерашней еды и питья.

Он спит, даже когда вам сказал, что работает. Вернее, даже когда прокрастинирует. Если перефразировать старую национальную русскую идею «православие, самодержавие, народность» применительно к краснодарцу, это будет «прокрастинация, прокрастинация, прокрастинация». Если перефразировать старый рецепт для создания фильма «сценарий, сценарий и еще раз сценарий» применительно к созданию образа краснодарца, это будет «прокрастинация, прокрастинация и еще раз прокрастинация».

Краснодарец, с которым вы работаете, говорит вам, что ответит на сообщение по работе через десять минут, проходит три дня, неделя, месяц, год, и вы думаете, что он умер, а он думает, что прошло шесть минут. Еще дольше он просто думает, когда сказал, что подумает, и, если его ткнуть посреди этого процесса, существует шанс попасть в пустоту. Не слушайте краснодарца, который с вами о чем-то договаривается. Краснодарец не выполняет договоренностей. У него всегда есть обоснованная надежда на других краснодарцев, которые тоже не выполняют договоренностей: на их фоне он выглядит нормально, а что может быть не так с тем, кто нормален?..