«От скучного — до скандального». Обзор игры «Краснодара» с питерским «Зенитом»

Итоговая ничья логична и справедлива по характеру матча, считает журналист Артур Каратай, подводя итоги выездного матча «Краснодара» и предвкушая дебют «быков» в Лиге чемпионов.

О субботнем матче в Питере услышал много разных эпитетов. От скучного — до скандального. А правда в том, что ни для одной из команд он не был определяющим. «Зенит» начал чемпионат с трех побед, а у «Краснодара» на носу «Порту» в Лиге чемпионов. Итоговая ничья логична и справедлива по характеру матча. Хотя таймы у команд получились довольно разные.

«Краснодар» был более активен в стартовом отрезке и, возможно, держал в голове быстрый гол, чтобы не выматываться все 90 минут. Болезнь Вандерсона дала Мусаеву возможность форсировать появление Кабеллы. Звездный француз вышел на свой любимый левый фланг, а Намли отправился на правый край. Контроль мяча у команды получался, но никакой остроты по сути не возникало. «Зенит» довольно четко держал стройность линий и при этом комфортно выбегал в контратаки усилиями Азмуна и Дзюбы. Впрочем — тоже без остроты.

Сразу напишу о том, что вызвало наиболее бурные дискуссии. С моей точки зрения, Еськов ужасно отработал игру. И домашние симпатии судейской бригады можно усмотреть не только в нежелании смотреть эпизод с Вильеной в концовке, тут в любом случае голландец тоже должен разделить вину за гол. Сыграй проще и надежнее — можно было и не обсуждать этот эпизод. Но все аналоговые трактовки Еськов отдавал «Зениту». Спорные ауты, мелкие фолы в центре поля — это на первый взгляд мелочи, а по факту при квалифицированных игроках это выливается в существенное давление на ворота. 11 — 22 — невероятное соотношение фолов для такой игры.

Впрочем, приезжая в Питер, это нужно иметь в виду. А сам «Зенит» во втором тайме воспользовался робостью соперника и стал сам играть в постоянное позиционное нападение. Самый явный момент был у Дзюбы: такого эпизода у «Краснодара» не случилось за весь матч. Понятно, что публика ждала Малкома, но бразильцу понадобится время, чтобы привыкнуть к новой для себя игровой модели.

Кстати, о Малкоме. Спортивный директор питерцев Рибальта работает выше всяких похвал. Совершил великую продажу Паредеса, разгрузил зарплатную ведомость и купил за разумные по нынешним меркам деньги футболиста «Барселоны». Который в прошлом году выходил в классико и разрывал оборону «Реала».