«Как будто они не россияне вовсе, а инопланетяне». Почему в России о Кавказской войне помнят только жители Кавказа

Лишь изредка из школьного учебника люди смутно вспоминают битвы с имамом Шамилем в Дагестане и Чечне — журналист Виталий Штыбин об исторической памяти народа и ее отсутствии.

Сегодня люди будут идти с флагами и в традиционных костюмах колоннами по центральным улицам, нести цветы к памятникам, стоять в темноте со свечами, говорить важные слова и петь грустные песни. В трех республиках Северного Кавказа [Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — Юга.ру] для этого объявлен выходной день.

Потому что 21 мая — День памяти жертв Кавказской войны. Долгой, кровавой и тяжелой. Вспоминать ее жертв широко принято среди коренных народов Северного Кавказа — они имеют на то полное моральное право. Эта дата красной линией проходит в голове каждого из них, несмотря на более чем 150-летний период с ее окончания. Ведь именно на долю этих народов выпали самые крупные жертвы, их культура и мироустройство были сломаны о колено империализма. А для горных адыгских/черкесских обществ эта война стала этнической катастрофой, приведшей к тотальному переселению и потере родного языка в 5-6 поколении. И в этой трагедии я выражаю солидарность со всеми, кто сегодня будет поминать своих несчастных предков.

Совсем другой вопрос — восприятие этой даты в российском обществе. В большинстве в России этой даты не знают, как и не сохранили памяти о той серьезной войне, которая потрясала умы россиян в первой половине XIX века. Да и не только россиян. Забыто всё. Лишь изредка из школьного учебника люди смутно вспоминают битвы с имамом Шамилем в Дагестане и Чечне и думают, что этот эпизод и была вся Кавказская война.

Иногда звучит мнение, что эта дата — лично дело кавказцев, как будто они не россияне вовсе, а какие-то инопланетяне, живущие с нами в одной стране. Шовинизм рушит солидарность порой. Считать Кавказскую войну ушедшим прошлым, личным делом национальных меньшинств или частью «великой» истории страны — личное дело каждого. Но хотелось бы, чтобы в России не забывали, что помимо принесения горя целому региону, жертвы несли обе стороны.

Высланные на Кавказский фронт, не имея возможности отказаться от службы, гибли русские крестьяне, одетые в солдатские шинели, гибли казачьи поселенцы, определенные в пограничные кордоны, гибли декабристы — цвет нации, высланные на верную смерть царем. И очень часто по бездарности — от болезней и лишений в непривычном климате. Эта война пролила много крови россиян — как жителей Российской империи, так и жителей тех частей Кавказа, которые могли бы мирным трудом и созиданием сделать империю лучше, будь она более милостивой к жизням людей.