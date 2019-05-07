«Сэм не боялся Кондратенко. Был равновелик ему. У СМИ хотя бы был выбор». О бывшем мэре Краснодара Валерии Самойленко
Ушла личность, масштабы которой еще только предстоит оценить — журналист Нина Шилоносова объясняет, за что должны благодарить Самойленко нынешние руководители города.
Бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко скончался в ночь с 3 на 4 мая на 82-м году жизни. Самойленко руководил Краснодаром в общей сложности 13 лет: с 1987 по 1990, с 1991 по 1994, с 1997 по 2000 гг.
Тело предано земле. На Аллее Почетных граждан, наверное. Так, по крайней мере, прописано в Положении. Еще полагается небольшая сумма на погребение. А при жизни — бесплатный проезд на общественном транспорте и пособие на коммуналку. Явно Валерий Александрович в последнем не нуждался. А вот настоящего признания своих заслуг яркий градоначальник заслужил.
Говорят, скромное прощание в маленьком зале на кладбище выбрали родные. Но близкие, даже с мандатом депутата гордумы, не всегда по прошествии лет способны оценить мощь личности. Но обязаны те, кто руководит городом сейчас. Они не имеют права не помнить, что город современным и «звучащим» становиться начал при мэре Самойленко. Он и слово это ввел у нас в оборот, за что критиковался коммунистами ежедневно.
Город рос комплексно, микрорайонами. Мостостроитель, он занимался коммуникациями всю жизнь, везде. Во всех смыслах. Сам яркий и, конечно, неоднозначный, приближал к себе таких же неординарных личностей. Без него не было бы газеты «Краснодарские известия» и телекомпании «Краснодар», Центра национальных культур. Не возникли бы Молодежный театр и Творческое объединение «Премьера» Л. Гатова с оркестром Гараняна и балетом Григоровича.
Краснодар при нем стал центром притяжения для всего Юга России, центром всевозможной активности. От культурной до парламентской и межнациональной. Это только то, что сразу приходит в голову. Еще было ощущение свободы слова. Но это п.ч. начало ельцинских 90-х, и Сэм не боялся Кондратенко. Был равновелик ему. У разнообразных СМИ хотя бы был выбор, чью сторону занимать. Мне не приходилось с ним общаться лично, воспоминания журналистские, но яркие, вплоть до хрипловатого голоса, смеха и интонаций... В общем, ушла Личность, масштаб которой способны оценить лишь те, кто представляет, что это такое.
Оригинал здесь: www.facebook.com/ShilonosovaNV
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О бывшем мэре Краснодара Валерии Самойленко
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