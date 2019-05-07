«Сэм не боялся Кондратенко. Был равновелик ему. У СМИ хотя бы был выбор». О бывшем мэре Краснодара Валерии Самойленко

Ушла личность, масштабы которой еще только предстоит оценить — журналист Нина Шилоносова объясняет, за что должны благодарить Самойленко нынешние руководители города.

Бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко скончался в ночь с 3 на 4 мая на 82-м году жизни. Самойленко руководил Краснодаром в общей сложности 13 лет: с 1987 по 1990, с 1991 по 1994, с 1997 по 2000 гг.

Тело предано земле. На Аллее Почетных граждан, наверное. Так, по крайней мере, прописано в Положении. Еще полагается небольшая сумма на погребение. А при жизни — бесплатный проезд на общественном транспорте и пособие на коммуналку. Явно Валерий Александрович в последнем не нуждался. А вот настоящего признания своих заслуг яркий градоначальник заслужил. Говорят, скромное прощание в маленьком зале на кладбище выбрали родные. Но близкие, даже с мандатом депутата гордумы, не всегда по прошествии лет способны оценить мощь личности. Но обязаны те, кто руководит городом сейчас. Они не имеют права не помнить, что город современным и «звучащим» становиться начал при мэре Самойленко. Он и слово это ввел у нас в оборот, за что критиковался коммунистами ежедневно.