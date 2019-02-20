Стимулирование рождаемости рублем не работало нигде и никогда

Сегодня было очередное послание президентa Федеральному Собранию. Я, будучи обремененным кое-какими познаниями в демографии, прицепился к этой теме. ВВП там говорил о преломлении отрицательной демографической тенденции в предыдущие годы (это когда вымирание сменилось старением населения) не потому, что дети антиалкогольной кампании Горбачева вступили в репродуктивный возраст, а якобы благодаря мерам по стимулированию рождаемости рублем. А потом, представьте себе: меры по стимулированию остались, а показатели пошли вниз! Кто бы мог подумать? Никогда такого не было и вот опять!

И знаете, как предложили решать эту проблему? Вы не поверите: предложили стимулировать рождаемость рублем! Ранее я уже писал на эту тему. Повторюсь:



— стимулирование рождаемости рублем это полная хрень, которая не сработала нигде и никогда (посмотрите сравнение рождаемости в России и ФРГ);

— настоящий рост рождаемости возможен лишь при укреплении института семьи, а институт семьи разрушается экономической самостоятельностью женщин (это, кстати, не я придумал — в роликах Кати Шульман найдете) и их независимость от мужчин, поэтому поддержка материнства и детства лишь наплодит обиженных разведенок и росту рождаемости только вредит;

— о каком росте рождаемости можно говорить, когда увеличивается фискальная нагрузка на население, причем с упором на косвенные налоги?

— о каком укреплении института семьи можно говорить, если все льготы связанные многодетностью полагаются только матерям, как будто у отца нет никакой роли в воспитании?

— о каком росте рождаемости можно говорить, если чиновники из Минздрава критикуют инициативу патриарха по исключению абортов из ОМС?



В общем, как нетрудно догадаться, демографическая программа Кремля ориентирована вовсе не на рост рождаемости, а на поддержку электората В. Путина: кинуть им подачку, чтобы те на выборах радостно проголосовали за В. Путина и «Единую Россию».