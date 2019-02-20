Стимулирование рождаемости рублем не работало нигде и никогда

Краснодарский край, Вся Россия Распечатать

Роман Иноземцев© Фото Юга.ру

Краснодарский финансист Роман Иноземцев рассказывает о том, что демографическая программа Кремля направлена только на поддержку электората действующего президента Путина.

Сегодня было очередное послание президентa Федеральному Собранию. Я, будучи обремененным кое-какими познаниями в демографии, прицепился к этой теме. ВВП там говорил о преломлении отрицательной демографической тенденции в предыдущие годы (это когда вымирание сменилось старением населения) не потому, что дети антиалкогольной кампании Горбачева вступили в репродуктивный возраст, а якобы благодаря мерам по стимулированию рождаемости рублем. А потом, представьте себе: меры по стимулированию остались, а показатели пошли вниз! Кто бы мог подумать? Никогда такого не было и вот опять!

И знаете, как предложили решать эту проблему? Вы не поверите: предложили стимулировать рождаемость рублем! Ранее я уже писал на эту тему. Повторюсь:

— стимулирование рождаемости рублем это полная хрень, которая не сработала нигде и никогда (посмотрите сравнение рождаемости в России и ФРГ);
— настоящий рост рождаемости возможен лишь при укреплении института семьи, а институт семьи разрушается экономической самостоятельностью женщин (это, кстати, не я придумал — в роликах Кати Шульман найдете) и их независимость от мужчин, поэтому поддержка материнства и детства лишь наплодит обиженных разведенок и росту рождаемости только вредит;
— о каком росте рождаемости можно говорить, когда увеличивается фискальная нагрузка на население, причем с упором на косвенные налоги?
— о каком укреплении института семьи можно говорить, если все льготы связанные многодетностью полагаются только матерям, как будто у отца нет никакой роли в воспитании?
— о каком росте рождаемости можно говорить, если чиновники из Минздрава критикуют инициативу патриарха по исключению абортов из ОМС?

В общем, как нетрудно догадаться, демографическая программа Кремля ориентирована вовсе не на рост рождаемости, а на поддержку электората В. Путина: кинуть им подачку, чтобы те на выборах радостно проголосовали за В. Путина и «Единую Россию».

Ссылка на оригинал: https://www.facebook.com/romaninozemtsev89/

Владимир Путин Семья Социальные программы Федеральное собрание

Мнения и блоги

Стимулирование рождаемости рублем не работало нигде и никогда
«Черкесы знали, какой травой кормить скот, казаки нет». Проблемы колонизации Краснодарского края после Кавказской войны
Какое мужское одобрение? Мы на игле женского одобрения!
«Скажи что-нибудь антинародное». Мнение о том, как попадают в правительство России
Может ли «Половое воспитание» случиться в России?
Все мнения

Новости

Депутат Госдумы попросит Следком проверить законность сноса старинных домов в центре Краснодара
Глава Адыгеи: Задача Путина по развитию дорог в Крым для нас приоритет
Силуанов: Из-за предложенной Путиным соцподдержки семей с детьми бюджеты регионов не получат 5-7 млрд рублей
Минфин назвал самый дотационный регион России
СК: Водитель грузовика, насмерть придавившего сотрудницу полиции в иномарке, был под наркотиками
В Краснодаре произошел крупный пожар на складе

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Реклама на портале