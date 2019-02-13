«Черкесы знали, какой травой кормить скот, казаки нет». Проблемы колонизации Краснодарского края после Кавказской войны

Обычные для буров сельхоз-культуры не приживались, скот вымирал, в то время как те же коровы племени банту прекрасно себя чувствовали. Хуже того — начались эпидемии малярии среди поселенцев. Местные племена всего этого не переживали, жили на возвышенностях, сельское хозяйство вели в низинах по определенным часам и редко болели местными заразами. Потребовалось очень много времени и сил, чтобы поселенцы перестроились на новый лад.

Интересная аналогия из мировой истории. У Джареда Даймонда в книге (да и в одной из серий в Ютуб по ней) показан интересный пример из колонизации южной Африки. Первые голландские поселенцы, буры, в первые века колонизации жили на узкой полосе берега Южной Африки, в климате схожем со Средиземноморским. А позже, под давлением англичан, буры пошли на север, в сторону современной Зимбабве, где климат уже субтропический и тропический.

Все это очень напоминает историю колонизации Краснодарского края после Кавказской войны. В первые годы заселение опустошенных земель проходило через добровольно-принудительное расселение казаков. Они, как степные поселенцы, оказались в ужасном положении. Их сельхоз-культуры не приживались в более теплом, горном и приморском климате, их скотина не давала молока и нещадно мерла, плохо приспособленная к местности. К тому же скотина страдала от местной дикой травы, насыщенной серой. Молоко если и получалось, то горькое. Черкесы знали, какой травой кормить скот, казаки нет. Они массово умирали от малярии, проживая в долинах и устьях рек, в отличие от бывшего коренного населения, соблюдавшего антималярийную гигиену, и жившего на склонах холмов. К тому же черкесы перед уходом забили все родники, так что источников воды было мало и это ограничивало географию поселений.

Правда ученые в 19-м веке отмечали странное поведение новых поселенцев, нашедших источники, но ленившихся их расчистить. Проблема в том, что казакам уже не у кого было взять пример. Бывшие черкесские террасные поля, пастбища и сады навечно заросли лесами. Поселенцы спасались как раз садами бывших жителей — яблоки и груши использовались летом, а в сушеном виде запасались на зиму. Порой, это была единственная пища новых поселенцев в крае, где отсутствовали даже дороги и единственное сообщение с миром проходило всего пару раз в год через море, в летний период. В станицах на северном склоне гор, где доступ к цивилизации был ближе, древесина шла на продажу, чтобы хоть что-то приобрести извне. Местами это привело к массивным вырубкам в первую очередь бывших садов, а потом и дубовых рощ, когда начали строить железные дороги в крае. Ситуация стала чуть лучше лишь с приходом из Турции армян и греков, более знакомых с субтропическим горным и приморским климатом и способом ведения хозяйства в нем.