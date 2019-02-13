Какое мужское одобрение? Мы на игле женского одобрения!

Краснодарский край, Вся Россия Распечатать

Ангелина Стипиди© Фото Юга.ру

Жительница Краснодара Ангелина Стипиди считает, что не существует никакой «иглы мужского одобрения», а женщины давно поработили женщин.

«Игла мужского одобрения» от Reebok возмутила Россию.⠀

К слову сказать, и меня, но не предложением пересесть на лицо.⠀

Какое мужское одобрение? Мы на игле женского одобрения! Как мутанты, переделывая, перекраивая себя, ровняясь на тех, кто красивее. «Чтобы девочки одобрили/позавидовали/восхищались/оценили» — вот самая опасная игла.⠀

И не надо ни про какое там желание произвести впечатление на мужчину, оно гораздо короче, Уже стремления «понравиться» подруге, маме, коллеге, начальнице, его бывшей или компании девушек в ресторане.⠀

Женщины давно поработили женщин.⠀

(Бедным, измученным нашей агрессивной сексуальностью, мужчинам, столько от нас даже не нужно...)

Оригинал здесь: https://www.facebook.com/angelina.stipidi

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