Жительница Краснодара Ангелина Стипиди считает, что не существует никакой «иглы мужского одобрения», а женщины давно поработили женщин.

«Игла мужского одобрения» от Reebok возмутила Россию.⠀



К слову сказать, и меня, но не предложением пересесть на лицо.⠀

⠀

Какое мужское одобрение? Мы на игле женского одобрения! Как мутанты, переделывая, перекраивая себя, ровняясь на тех, кто красивее. «Чтобы девочки одобрили/позавидовали/восхищались/оценили» — вот самая опасная игла.⠀

⠀

И не надо ни про какое там желание произвести впечатление на мужчину, оно гораздо короче, Уже стремления «понравиться» подруге, маме, коллеге, начальнице, его бывшей или компании девушек в ресторане.⠀

⠀

Женщины давно поработили женщин.⠀

⠀

(Бедным, измученным нашей агрессивной сексуальностью, мужчинам, столько от нас даже не нужно...)