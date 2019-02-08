«Скажи что-нибудь антинародное». Мнение о том, как попадают в правительство России

Краснодарский край Распечатать

© Фото Юга.ру

Нет в российском правительстве места тем, кто не способен сказать что-нибудь антинародное, считает автор телеграм-канала «Красный темник» Александр Сафронов, которого удивили высказывания замминистра строительства РФ.

Был сегодня в Краснодаре на форуме «Комплексное развитие городов современной России». На пленарном заседании присутствовали первые лица Краснодарского края, представитель президента в ЮФО Устинов и вообще куча всяких разных начальников. Сделали телемост с Министерством строительства РФ: от него выступал Замминистра Н.Е. Стасишин. И что же сказал замминистра?

А вот что: доходы населения будут расти (прим.: пока они падают), стоимость ипотеки будет снижаться (прим.: пока она растет), но стоимость квадратного метра жилья повышается уже сейчас. Ну и за последние годы на 20% выросло количество аварийного жилья. А в остальном все в порядке, все хорошо, держитесь там, в муниципалитетах!

Такое впечатление, что Медведев организует специальный кастинг на попадание в правительство:
— Ну, претендент, скажи-ка что-нибудь антинародное такое, людоедское! — говорит Медведев. — Не можешь? Ну тогда нечего тебе в правительстве сидеть!

Так и живем. А всем, кто сейчас жилье хочет купить, передаю привет от замминистра )))

Оригинал здесь: t-do.ru/redtemnik/266

Строительство

Мнения и блоги

«Скажи что-нибудь антинародное». Мнение о том, как попадают в правительство России
Может ли «Половое воспитание» случиться в России?
Под дулом пистолета. Будни концертного директора на Кубани
Пусть говорят. О постановке «Иллюзий» Ивана Вырыпаева в краснодарском «Одном театре»
Не товарищ и не господин. Могут ли россияне уважительно относиться к людям при отсутствии уважительного обращения в речи?
Все мнения

Новости

«Дети знают больше своих учителей». Кадыров возмутился кумовством в школах Чечни
В Краснодаре 19-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком
В Краснодаре задержали парня, который бросил кирпич в трамвай и попал в водителя
Apple не собирается повышать цены на новые iPhone
«Аэрофлот» изменил правила провоза животных в салоне самолета
Полиция Дагестана ищет родителей мертвого младенца, найденного в канале

Лента новостей

Статьи

Нейробиолог расскажет о самых важных открытиях в изучении мозга

Посмотрите бесплатную трансляцию лекции

Статьи

Концерт симфонического оркестра Resonance, опера «Пиковая дама»

И другие события Краснодара с 8 по 10 февраля

Власти Кубани предложили продавать алкоголь с утра пораньше

Время продажи алкоголя в крае хотят увеличить

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Реклама на портале