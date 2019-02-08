«Скажи что-нибудь антинародное». Мнение о том, как попадают в правительство России

Нет в российском правительстве места тем, кто не способен сказать что-нибудь антинародное, считает автор телеграм-канала «Красный темник» Александр Сафронов, которого удивили высказывания замминистра строительства РФ.

Был сегодня в Краснодаре на форуме «Комплексное развитие городов современной России». На пленарном заседании присутствовали первые лица Краснодарского края, представитель президента в ЮФО Устинов и вообще куча всяких разных начальников. Сделали телемост с Министерством строительства РФ: от него выступал Замминистра Н.Е. Стасишин. И что же сказал замминистра?

А вот что: доходы населения будут расти (прим.: пока они падают), стоимость ипотеки будет снижаться (прим.: пока она растет), но стоимость квадратного метра жилья повышается уже сейчас. Ну и за последние годы на 20% выросло количество аварийного жилья. А в остальном все в порядке, все хорошо, держитесь там, в муниципалитетах!

Такое впечатление, что Медведев организует специальный кастинг на попадание в правительство:

— Ну, претендент, скажи-ка что-нибудь антинародное такое, людоедское! — говорит Медведев. — Не можешь? Ну тогда нечего тебе в правительстве сидеть!

Так и живем. А всем, кто сейчас жилье хочет купить, передаю привет от замминистра )))