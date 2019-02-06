Может ли «Половое воспитание» случиться в России?

Английский сериал о старшеклассниках и их главной заботе в очередной раз напоминает о слабости сериалов российских, будь они даже трижды обласканы критиками, считает главный редактор «Югополиса», журналист и обозреватель Сабина Бабаева.

На Netflix вышел в январе «Sex Education» — умный и симпатичный английский сериал о старшеклассниках и их главной заботе. 8 часовых эпизодов, в которых 16-летний персонаж Эйсы Баттерфилда, выросший из «Мальчика в полосатой пижаме» и «Дома странных детей мисс Перегрин» и живущий с мамой-сексологом, прекрасной Джиллиан Андерсон, объединяется со школьной, на первый взгляд, оторвой, чтобы подзаработать, давая озабоченным подросткам советы, которые действуют. Кажется, ничего лучше о подростках давно не было придумано и снято — новый «Клуб «Завтрак», но смешнее и, как по мне, в сто раз интереснее.

И вот на глаза мне попалась статья, в которой некие русские кинокритики дают рекомендации относительно хороших сериалов, которые вы могли пропустить. И среди них — «В постели» 2018 года какого-то Шоты Гамисонии. Якобы целый сезон из 10 эпизодов, в которых действие происходит понятно где. Дай, думаю, гляну. Проходит шесть минут первой серии, и первая серия заканчивается. Я только успела сварить кофе, полезла за печеньем — а все, конец. И так 10 серий, в каждой из которых два человека, находясь в постели, то демонстрируют спины и пыхтение, то ведут унылые разговоры. В одной шестиминутке девушка обламывает партнера, когда ей звонят из обезьянника с просьбой приехать: она состоит в оппозиции и нужно выручать кого-то. Это типа некий Шота Гамисония пытается создать картину времени, я так поняла.

И в этом все российское сериалоснимание — как шестиминутный секс, заканчивающийся вопросом «Крым чей?» — против яркого часового эпизода из настоящей жизни настоящей молодежи. Всё стараются угнаться за кем-то и всё бегают и пыхтят в тщетной попытке догнать свой хвост.

А «Sex Education» посмотрите, это великолепно.