Под дулом пистолета. Будни концертного директора на Кубани

«FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась» — документальный фильм, который вышел на Netflix в начале 2019 года. Он рассказывает о том, как провалилась идея организации FYRE, «фестиваля для очень богатых людей», который должен был состояться на Багамах в 2017 году. Его рекламировали модели и знаменитости, а билеты стоили тысячи долларов. Соучредителями выступили Билли МакФарланд и хип-хоп-магнат Джа Рул. В итоге так и не состоявшийся фестиваль стал громкой светской катастрофой. (Юга.ру)

Воспоминание №1. Мы делаем фестиваль электронной музыки в Кринице 2005 год, прошло шесть дней из десяти намеченных для феста, накал страстей нарастал. У нас две тысячи человек, из них одних финнов — тридцать человек и западной публики под сто человек. Весь этот праздник жизни проходит на заброшенной базе Кубанского казачего хора. И тут на шестой день, на рассвете, из утренней дымки к берегу причаливают пять катеров погранцов, из них как горошины с боба сыпятся морские котики в полном обмундировании с автоматами наперевес, несутся арестовывать наш движ. В итоге опечатывают генератор, собирают всех организаторов в столовке (под дулами автоматов) и говорят «вам сутки, чтобы отсюда убраться»... на базе 2000 рейверов... ну, так сказать, сложно их в один момент транспортировать всех. В цивилизацию пытаются забрать иностранцев — те требуют консула. Ну где там ему взяться? Мы предупреждаем ОМОН о международном скандале — в итоге забрали трех таджиков с чебуречной, но выдвинули ультиматум — сутки, иначе вводим войска. Ну худо-бедно как-то самая осознанная часть отдыхающих самоорганизовалась и быстро отступила в Криницу, остальных уже как-то постепенно выдворили… но вечеринка малость не задалась. Убытки, траур, все дела.

Воспоминание №2. Делаем рэггей-фест в Благовещенской, начало 2000-х. Собираем автобусы, привозим людей. И тут выясняется, что наши партнеры (местная метал-команда) весь аппарат поселка сдала на армянскую свадьбу (нафиг им потребовался такой комплект, до сих пор непонятно). И звука нет. У нас шесть групп, пять DJs и 300-350 верных фэнов. Всеми способами — автостопом, пешком караваном по пляжу, на машинах, автобусах доставляем весь пипл в соседний поселок (где есть аппарат и танцплощадка-ракушка). Праздник имеет место быть. Только первая группа расчехляет гитары и начинает саундчек, как ко мне подваливают хозяева площадки — 2Х2 парни со словами «что за хрень»? Я отвечаю — ребята, это реггей-музыка, все норм. Они: «Нихрена не норм». И из спортивных штанов появляется волына, утыкается мне в лоб со словами: «Или вы сразу отсюда ******** (уматываете), или мы будем гасить». Мой бизнес-партнер на сцене скандирует вместе с залом: «Рэггей, рэггей!». Бандосы от этого просто шизеют... мне 18 лет. Понюхав для приличия ствол, я честно обещаю, что мы сейчас все уйдем. Куда, конечно — непонятно, но главное сейчас. Как-то, собрав главных артистов, выдвинулись на пляж. Потом за пару ходок перетянули остальную публику. С утра за барханами нас находит отряд местных полковников с погонами: «Ваши люди вскрыли пять тележек с мороженым и сожгли пятьдесят лежаков» (ночь была крайне холодная, а лежаки еще совкового образца — деревянные, горели костры, пели под гитару, по крайней мере джем-сейшен получился душевный). Либо давайте вы их отлавливайте по пляжу, или дайте нам два часа — всех вывезем и забудем друг о друге. Пришли ко второму решению...

Воспоминание №3. Тамань, большой электронный фестиваль, открытие сезона, начало 2000-х... думаю, пока на этом остановиться... но вывод один — американцам далеко до нашей суровой русской действительности.