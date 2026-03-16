Власти Краснодара отказались запускать общественный Wi-Fi

16 марта пресс-служба мэрии Краснодара сообщила «КП»-Кубань», что власти не будут создавать общественный Wi-Fi, несмотря на частые отключения мобильного интернета во время беспилотной опасности. «Вопрос создания беспроводных публичных сетей к полномочиям муниципалитета не отнесен. Тем не менее он прорабатывался, однако в настоящее время есть ряд сложностей», — заявили в администрации.

По данным пресс-службы мэрии, трудности устройства открытой сети Wi-Fi связаны с законодательством, а именно «с законом о персональных данных и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также с постановлениями правительства, обязывающими вводить данные пользователей и оборудования.



Власти отметили, что во время ограничений мобильного интернета краснодарцам доступны сайты из «белого списка». Однако 10 и 11 марта жители сообщали о сбоях в работе этих сервисов.



Напомним, что публичные беспроводные сети Wi-Fi уже есть в Москве, Самаре, Саратове, Туле и Ростове-на-Дону. Для подключения пользователям необходимо ввести свои данные и авторизоваться. Также в декабре 2025 года бесплатный Wi-Fi появился в общественном транспорте Ростова и Таганрога.