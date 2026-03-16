Замглавы Кореновска ищут через платформу онлайн-рекрутинга

Кореновску требуется вице-мэр по градостроительству и ЖКХ. Чиновнику будут платить от 75 до 77 тыс. рублей

13 марта на платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter появилась вакансия заместителя главы Кореновска, который будет решать вопросы земельно-имущественных отношений, архитектуры и градостроительства. Ее опубликовала местная администрация. От соискателя требуется высшее профильное образование и готовность работать в режиме многозадачности. Будущий чиновник должен обладать ответственностью, коммуникативными навыками, стрессоустойчивостью, лидерскими качествами и умением управлять командой.

Работать предстоит пять дней в неделю. Соискателям обещают возможность карьерного роста, корпоративные мероприятия и новогодние подарки детям. Заhплата чиновника будет составлять 75-77 тыс. рублей после вычета подоходного налога. На вакансию обратил внимание журналист Андрей Кошик. «Зачем тогда нафталиновые списки кадровых резервов, «Лидеры Кубани» и прочая имитация профессиональной подготовки», — возмутился он.