Замглавы Кореновска ищут через платформу онлайн-рекрутинга

  © Фото yanalya, сайт freepik.com
Кореновску требуется вице-мэр по градостроительству и ЖКХ. Чиновнику будут платить от 75 до 77 тыс. рублей

13 марта на платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter появилась вакансия заместителя главы Кореновска, который будет решать вопросы земельно-имущественных отношений, архитектуры и градостроительства. Ее опубликовала местная администрация.

От соискателя требуется высшее профильное образование и готовность работать в режиме многозадачности. Будущий чиновник должен обладать ответственностью, коммуникативными навыками, стрессоустойчивостью, лидерскими качествами и умением управлять командой.

  © Скриншот с сайта hh.ru
В уставе Краснодара хотят изменить правила отставки мэра:

Работать предстоит пять дней в неделю. Соискателям обещают возможность карьерного роста, корпоративные мероприятия и новогодние подарки детям. Заhплата чиновника будет составлять 75-77 тыс. рублей после вычета подоходного налога.

На вакансию обратил внимание журналист Андрей Кошик.

«Зачем тогда нафталиновые списки кадровых резервов, «Лидеры Кубани» и прочая имитация профессиональной подготовки», — возмутился он.

Как писали Юга.ру, rандидатов в мэры Краснодара теперь выбирает губернатор. Ранее подать заявку мог любой, подходящий по критериям.

