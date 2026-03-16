Краснодарский край и Дагестан вошли в топ-10 регионов по числу безнадзорных детей

МВД зафиксировало в 2025 году больше 57 тысяч безнадзорных несовершеннолетних

16 марта «Коммерсантъ» сообщил, что в России впервые за последние пять лет увеличилось число беспризорных и безнадзорных детей. В 2025 году их зафиксировали 57,4 тысячи. Этот показатель превышает данные предыдущего 2024-го на 2,1%. До этого динамика была исключительно положительной — количество таких детей неуклонно снижалось. Для сравнения, в 2021 году на учет поставили 60,7 тысячи детей, в 2022-м — 60 тысяч, в 2023-м — 56,9 тысячи, а в 2024-м — 56,2 тысячи.

Антилидерами по количеству безнадзорных и беспризорных детей стали Москва — 4 тыс. 538 детей, Тува — 3 тыс. 251, Челябинская область — 2 тыс. 988, Свердловская область — 2 тыс. 943, Дагестан — 2 тыс. 411. На девятой строчке расположился Краснодарский край, в регионе 1 тыс. 928 таких детей. Вообще не зафиксировано безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних в Республике Марий Эл и на Алтае. В Белгородской области и Ненецком АО их всего 12, в Адыгее — 19.

© Скриншот с сайта www.kommersant.ru

Безнадзорным считается ребенок, который временно находится без контроля со стороны родителей или законных представителей. Беспризорный — это несовершеннолетний, у которого вовсе отсутствует место жительства или пребывания. Редакция «Коммерсанта» обратилась в МВД за разъяснениями о причинах негативной динамики, однако там не стали конкретизировать факторы, повлиявшие на рост показателей. В ведомстве заявили, что подавляющее большинство несовершеннолетних в 2025 году нашли в местах, которые могли представлять угрозу для их здоровья, а также духовного и нравственного развития. Часть детей полицейские обнаружили ночью на улице без сопровождения взрослых. Директор благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова в разговоре с изданием предположила, что категории «беспризорных» детей в классическом понимании в России сейчас практически не существует. По ее мнению, подавляющее большинство несовершеннолетних, попавших в сводки МВД, относится именно к категории безнадзорных. «И как практик я вижу, что бродяжничества среди детей нет», — подчеркнула эксперт.