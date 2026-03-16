Учительский дефицит на юге России. Больше 900 педагогов не хватает в школах ЮФО
В школах Южного федерального округа остро не хватает учителей математики и иностранных языков
16 марта «Интерфакс» выпустил интервью с полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым. По его словам, в школах ЮФО сложилась напряженная ситуация с обеспеченностью педагогическими кадрами. Наибольший дефицит фиксируют среди преподавателей точных наук и иностранных языков.
Наиболее востребованными оказались учителя математики — школам требуется дополнительно 420 специалистов. Дефицит преподавателей иностранного языка составляет 260 человек, русского языка и литературы — 250 педагогов.
В условиях нехватки специалистов руководство школ вынуждено искать временные решения. Как пояснил Владимир Устинов, существующие пробелы в расписании сейчас закрывают за счет увеличения учебной нагрузки на уже работающих педагогов. Активно привлекают к преподавательской деятельности учителей-пенсионеров и студентов старших курсов профильных вузов, которые совмещают учебу с работой в школах.
Напомним, в мае 2025 года Краснодарский край вошел в пятерку регионов с наибольшей нехваткой учителей.
Как писали Юга.ру, в августе 2025 года власти Краснодара заявили, что средняя зарплата учителей составляет 67 тыс. рублей. Жителей это возмутило.