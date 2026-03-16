Учительский дефицит на юге России. Больше 900 педагогов не хватает в школах ЮФО

В школах Южного федерального округа остро не хватает учителей математики и иностранных языков

16 марта «Интерфакс» выпустил интервью с полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым. По его словам, в школах ЮФО сложилась напряженная ситуация с обеспеченностью педагогическими кадрами. Наибольший дефицит фиксируют среди преподавателей точных наук и иностранных языков.

Наиболее востребованными оказались учителя математики — школам требуется дополнительно 420 специалистов. Дефицит преподавателей иностранного языка составляет 260 человек, русского языка и литературы — 250 педагогов.