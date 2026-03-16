В Краснодарском крае загорелась еще одна нефтебаза после атаки БПЛА

16 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что в промзоне Лабинска во время атаки БПЛА загорелась территория нефтебазы. По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, что 12 марта под Тихорецком во время атаки дронов загорелась нефтебаза на площади 150 кв. м. Позже огонь распространился на 3,8 тыс. кв. м. Возгорание полностью ликвидировали только утром 13 марта.



15 марта под Тихорецком снова возник пожар на нефтебазе после падения обломков БПЛА. О площади возгорания не сообщалось. Нефтебазу потушили к 16:30.