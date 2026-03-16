В Сочи заключали фиктивные контракты при реконструкции ЖКХ. Ущерб составил 889 млн рублей
В Сочи суд вынес приговор двум участникам схемы по хищению средств на развитие курорта
15 марта «Коммерсантъ» сообщил, что в Сочи завершился процесс по делу о хищениях в рамках федеральной программы развития курорта. Центральный районный суд вынес приговор фигурантам, обвиняемым в организации мошеннической схемы при реконструкции объектов ЖКХ.
Хищение бюджетных средств происходило через заключение подложных договоров на приобретение труб и прочего оборудования, необходимого для обновления инженерных сетей города. Общая сумма ущерба оценивается в 889 млн рублей.
На скамье подсудимых оказались исполнительный директор компании ООО «Перспектива» Сергей Белоусов и бухгалтер Наталья Родина. Суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Белоусова приговорили к пяти годам, а Родину — к четырем. В обоих случаях — условно. Весь период следствия и суда обвиняемые провели под домашним арестом.
Белоусов и Родина полностью признали свою вину. Из их показаний следует, что они действовали не в одиночку, а в составе организованной группы, куда входили еще девять человек.
Как писали Юга.ру, Генпрокуратура добилась конфискации имущества экс-мэра Сочи и его сообщников на 1,6 млрд рублей.