В Сочи заключали фиктивные контракты при реконструкции ЖКХ. Ущерб составил 889 млн рублей

В Сочи суд вынес приговор двум участникам схемы по хищению средств на развитие курорта

15 марта «Коммерсантъ» сообщил, что в Сочи завершился процесс по делу о хищениях в рамках федеральной программы развития курорта. Центральный районный суд вынес приговор фигурантам, обвиняемым в организации мошеннической схемы при реконструкции объектов ЖКХ.

Хищение бюджетных средств происходило через заключение подложных договоров на приобретение труб и прочего оборудования, необходимого для обновления инженерных сетей города. Общая сумма ущерба оценивается в 889 млн рублей.