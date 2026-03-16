Еще одна авиакомпания будет летать из Краснодара в турецкую Анталью
С 25 апреля прямых рейсов из Краснодара в Турцию станет больше
13 марта авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что с 25 апреля запустит прямые рейсы из Краснодара в Анталью (Турция) и обратно.
Полеты планируется выполнять на лайнерах Boeing 737. До конца мая рейсы будут четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Вылет из Краснодара запланирован на 12:40, прилет в Анталью — на 15:10. Стоимость билетов — от 16 045 рублей. Вылет из турецкой Антальи будет в 8:55, прилет в кубанскую столицу — в 11:10. Стоимость билетов — от 18 228 рублей.
Пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что с конца мая полеты станут ежедневными.
Отметим, что на данный момент прямые рейсы Краснодар — Анталья выполняют также две авиакомпании — «Азимут» и IrAero. Также нерегулярные прямые чартерные рейсы осуществляет авиакомпания Southwind Airlines.
