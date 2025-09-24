«Прицепа» не будет. Каковы причины снижения рождаемости в России

Недавно журналист Андрей Кошик предположил , что в Краснодарском крае перестают рожать, так как численность детей в возрасте до четырех лет снизилась на 15 процентов (с 341 тысячи в 2020 году до 291 тысячи в 2024-м). Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев при этом заявляет, что регион входит в тройку лидеров по рождаемости в стране. Правы оба: и губернатор, и журналист — число рождений в нашем регионе в последние годы неуклонно падает, но Краснодарский край по-прежнему в лидерах, так как находится на третьем месте по числу жителей после Москвы и Московской области.

Вообще с рождаемостью связано много мифов. Боюсь, что неверные решения наших властей во многом основываются именно на подобных мифах. Например, почему-то считается, что раньше, во времена до Октябрьской революции, все семьи были многодетными. Это не так. Женщины много рожали, но многодетными не были из-за высокой детской смертности. Большая часть детей погибала от инфекций и не достигала даже подросткового возраста. Демографы указывают, что женщина могла родить десять или даже более детей, но до взрослого возраста доживали двое или трое. В мемуарах людей, живших в XIX веке, встречаются замечания, что крестьянскую семью, в которой четверо детей, было принято жалеть — такое количество ртов трудно было прокормить. Моя прабабушка Матрена Васильевна, родившаяся в 1875 году в Умани, была единственным ребенком в семье. Можно предположить, что все ее братья и сестры умерли в детстве. А потом все изменилось — в Российской империи начался первый демографический переход.

Интересна в этой связи реакция властей на снижение рождаемости. Рождаемость стремятся омолодить. Во многих регионах губернаторы ввели выплаты беременным школьницам и студенткам. Демографы отмечают, что омолодить рождаемость подобным способом невозможно и эти меры ни к чему не приведут.

Демографы двадцать лет назад предсказали нынешнее падение рождаемости. Оно вызвано снижением количества женщин детородного возраста. Женщины многочисленного поколения 1980-х годов рождения достигают сорокалетия, а в девяностые рождаемость была низкой. На этот фактор также наложился эффект, вызванный нынешним экономическим кризисом в России. Научно доказано, что экономическое благополучие существенно влияет на рождаемость вторых и третьих детей. При его отсутствии все меньше семей решаются на рождение еще одного ребенка. Также снижению числа рождений вторых детей способствовал перенос основной суммы маткапитала со второго ребенка на первого. Россия постепенно возвращается к господствовавшей в позднем СССР модели однодетной семьи.

Демографический переход — это длительный период сокращения рождаемости и смертности, занимающий несколько поколений. Переход заключается в смене равновесия высокой рождаемости и высокой смертности новым равновесием низкой рождаемости и низкой смертности. На первом этапе из-за улучшения эффективности контроля над инфекционными заболеваниями, травмами, голодом росла продолжительность жизни, в первую очередь из-за снижения детской смертности, и сохранялась высокая рождаемость. Женщины, рожавшие на рубеже XIX и XX веков, решали ту же проблему, которая стояла перед поколением их матерей, а именно проблему высокой детской смертности. Они много рожали, ими двигал страх, что большая часть их детей умрет в детстве. Но дети выживали. Женщина родила десять или одиннадцать детей, по опыту предыдущих поколений рассчитывая, что до взрослого возраста доживут двое или трое. Но выжили все дети или почти все. Именно так образовались те многодетные семьи начала XX века, память о которых ныне хранят наши семейные предания.

Взрывной рост численности молодежи стал проблемой и для семьи, и для общества, и для государства. Некоторые исследователи называют его одной из главных причин Первой и Второй мировых войн. Первый демографический переход на рубеже веков происходил не только в России, но и в Германии. «Немецкая молодежь множится как море», — писал Черчилль в двадцатых годах, предсказывая новую войну. Он также обсуждал вместе с Рузвельтом ограничение рождаемости как фактор, препятствующий развязыванию войн, на Касабланкской конференции [секретные переговоры союзников (Великобритания, США, Франция), проходившие в январе 1943 года. — Прим. Юга.ру].

Проблемы, вставшие перед семьями из-за большого количества выживших детей, были весьма значимыми. Большое количество детей было трудно прокормить, было трудно обеспечить всем одинаковый доступ к образованию. У одной матери мог быть сын, окончивший институт, и другой, оставшийся неграмотным, который вообще не ходил в школу. Ответом на эти трудности со стороны следующего поколения женщин стало снижение рождаемости. Государство этому способствовало. Советская Россия была первой страной в мире, в которой аборты стали законными. Произошло это в 1920 году.

У моей прабабушки Матрены Васильевны, которая была единственным выжившим ребенком у своих родителей, было десять детей, достигших взрослого возраста: четыре сына и шесть дочерей. Ни у одной из ее дочерей не было трех детей. Все они ограничились одним или двумя детьми, в своей жизненной стратегии решая ту проблему, которая встала на жизненном пути их матери — проблему многодетности. Рождаемость в СССР в 1930-е годы стремительно снижалась. Каждому женскому поколению свойственно решать в стратегии деторождения ту проблему, которую не смогло решить материнское поколение.

В начале 1980-х в РСФСР произошло омоложение брачности и рождаемости. Строгие моральные нормы пали. Среди молодежи стало распространено вступление в сексуальные отношения до брака. Использование контрацепции широко принято не было. По данным демографов, до трети браков в РСФСР в начале восьмидесятых заключались вдогонку — юная невеста была беременна. Добрачные длительные сожительства распространены не были. Молодежь быстро регистрировала отношения. Девушки выходили замуж в 18-20 лет, вернувшись к ранней брачности, характерной для поколения их прабабушек. К 23 годам большая часть женщин вступала в брак и становилась матерями одного или двух детей.

В девяностые рождаемость начала взрослеть. Стало понятно: чтобы родить и воспитать одного или двух детей, не обязательно начинать рожать в двадцать лет. Средний возраст рождения первенца у матери в России в последние двадцать лет неуклонно повышается. Сейчас он составляет 25,5 лет. Ныне наибольший вклад в рождаемость вносят женщины в возрасте 25-30 лет. На втором месте те, кому 31-35 лет. На этом фоне попытки властей омолодить рождаемость, выплачивая студенткам и школьницам по 100 тысяч за беременность, выглядят нелепо. В европейских странах возраст материнского дебюта еще выше. Там женщины начинают рожать позже, но в итоге у них больше детей.

Ныне молодые женщины в России, вступив не только в гражданский, но и в официальный брак, не спешат обзаводиться потомством. Значительная их часть росла в неполных семьях. Их матери — это те, кого некоторые пренебрежительно называют «разведенками с прицепом». Матерям было трудно растить детей в одиночку или создавать новую семью, имея ребенка. Испытанные матерями трудности, как это всегда бывает, сказались на жизненной стратегии дочерей. Рожать первого ребенка девушки сейчас не торопятся, опасаясь распада семьи, статуса «разведенки с прицепом», снижения уровня жизни. «Прицепа» не будет. Откладывая рождение первенца до 28-30 лет, женщина, как ни парадоксально это прозвучит, укрепляет семью, рассчитывая на большую устойчивость брака, на взросление своих детей в полной семье, если к моменту их рождения ее мужу будет 30-35 лет, а не 20-25. Становление женщины как матери при этом не будет совпадать во времени с трудным для молодой семьи периодом профессионального становления мужчины.

Взрослению рождаемости способствует и увеличение призывного возраста до 30 лет. А из-за повышения пенсионного возраста рассчитывать на помощь молодых и энергичных бабушек нынешнему поколению российских матерей не приходится.

Какие жизненные проблемы встанут перед женщинами в результате их решения отложить материнство на более старший возраст? Об этом пока приходится только гадать.