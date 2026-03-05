В Сочи за неделю сирены при атаках беспилотников включали до 40 раз. Почему так часто?

5 марта мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем телеграм-канале, что за последнюю неделю сирены, предупреждающие о возможной атаке БПЛА, в городе срабатывали до 40 раз. Глава курорта объяснил, для чего их включают так часто. По его словам, при появлении угрозы специалисты сразу запускают сирены и уличные речевые установки. Первый сигнал «Внимание всем!» является основным и наиболее критичным. Услышав его, жители и гости Сочи должны укрыться в безопасном месте — в помещении без окон, подвале, цокольном этаже, подземном переходе или на парковке. Также при угрозах в аэропорту Сочи вводят режим «Ковер», предусматривающий временные ограничения на полеты.

Прошунин отметил, что во время одной атаки сирены могут звучать несколько раз. Повторные включения сигналов связаны с продолжающейся угрозой атаки. Специалисты запускают сирены повторно и в моменты работы средств ПВО. Такие сигналы подтверждают, что опасность сохраняется, и жителям нужно сохранять бдительность.



Глава города напомнил о запрете съемок и публикации в соцсетях работы ПВО и спецслужб, видео беспилотников и их обломков, а также о запрете на использование пиротехники во время атак.



Как рассказал Андрей Прошунин, об отмене угрозы можно узнать через уличные речевые установки и в его соцсетях. Он уточнил, что в течение суток режим угрозы могут вводить и отменять несколько раз. В последние дни сигнал опасности действовал в разные промежутки времени, после специалисты отменяли его при стабилизации обстановки.



Напомним, что днем 4 марта оперштаб сообщил об осколках дрона, найденных недалеко от аэропорта Краснодара. За полчаса до этого жители писали в соцсетях, что слышали звуки взрывов. Отметим, что во время атаки БПЛА сирены в городе не включали. Система оповещения работала только утром — планово.