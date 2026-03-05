Аэропорты Краснодара и Сочи не работали больше 14 часов. Задержаны более 120 рейсов
В аэропортах Краснодара и Сочи вводились ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА. Задержаны 124 рейса на прилет и вылет
4 марта в 14:40 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты из-за угрозы атаки БПЛА. Их сняли в тот же день в 20:20, однако через 40 минут снова ввели. Окончательное снятие ограничений произошло 5 марта в 6:00.
По данным онлайн-табло на 9:30, всего задерживается 89 рейсов. На вылет опаздывает 41 самолет в Москву, Санкт-Петербург, Стамбул, Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Магнитогорск, Ташкент, Батуми и другие города. Время задержек — до 20 часов.
На прилет задерживаются 48 рейсов из Грозного, Москвы, Владикавказа, Уфы, Ставрополя, Самары, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Стамбула, Махачкалы, Батуми, Астрахани и других городов. Один рейс из Еревана был отменен. Время задержек — до 17 часов.
По словам пресс-службы аэропорта, обстановка в терминале спокойная. Рейсы обслуживаются в порядке очереди. 5 марта аэропорт Сочи должен обслужить 89 рейсов на прибытие и 94 рейса на вылет.
Недалеко от аэропорта Краснодара нашли обломки БПЛА:
Также 4 марта в 13:20 были введены ограничения на полеты в аэропорту Краснодара. Сняли их 5 марта в 6:00.
По данным онлайн-табло на 9:30, всего задерживаются 35 рейсов. На вылет опаздывают 17 рейсов в Москву, Наманган, Стамбул, Екатеринбург, Батуми, Новосибирск, Тюмень. Время задержек — до 22 часов.
На прилет опаздывают 18 рейсов из Стамбула, Грозного, Шарм-эль-Шейха, Нальчика, Владикавказа, Ставрополя, Красноярска, Москвы, Намангана. Время задержек — до 20 часов.
Отметим, что по данным Минобороны России, с 8:00 4 марта по 7:00 5 марта были перехвачены 22 беспилотника над Краснодарским краем и 56 над акваторией Черного моря.
Как писали Юга.ру, «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» организуют вывозные рейсы туристов из ОАЭ в Сочи и Краснодар.