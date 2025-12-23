Кровь в школьном коридоре. Кто виноват в трагическом убийстве в Подмосковье

Активистка Яна Антонова размышляет о трагедии в подмосковной школе и ксенофобии в российском обществе.

От редакции. Утром 16 декабря 2025 года в Успенской школе (поселок Горки-2, Одинцовский округ Подмосковья) произошло убийство. Ученик 9 «Б» класса, 15-летний Тимофей Кулямов, совершил нападение, используя нож и перцовый баллончик. Жертвой подростка стали 10-летний школьник из Таджикистана, который скончался, и школьный охранник, получивший ранение и химический ожог. Нападавшего задержали, у него обнаружили муляж самодельной бомбы. Во время нападения убийца был в футболке экстремистского движения No Lives Matter (с англ. — «Ничьи жизни не важны»). На его шлеме было написано множество неонацистских фраз на английском и русском языках. Одновременно с этой колонкой мы опубликовали и мнение редактора Юга.ру Дениса Куренова: «Карнавальный костюм зла. Почему настоящая причина трагедии в Подмосковье — не ксенофобия» .

На минувшей неделе в селе Шахринаве в Таджикистане похоронили десятилетнего Кобилджона Алиева, зарезанного 16 декабря в подмосковной школе в Одинцово пятнадцатилетним Тимофеем К.

Об убитом мальчике известно, что он был старшим сыном молодой вдовы, работавшей уборщицей в той же школе, где произошла трагедия. Девятилетний брат Кобилджона учился с ним в одном классе. Отец мальчиков был военным пограничником в Таджикистане и погиб год назад. Сына похоронили рядом с отцом.

Утром 16 декабря страшные кадры убийства мальчика разошлись по сетям. Убийца закрепил на своем шлеме камеру и все его действия транслировались в эфир.

Что известно об убийце?

Тимофею К. пятнадцать лет. Он учится в девятом классе той же школы. Как утверждают учителя, давшие комментарии СМИ, Тимофей не появлялся в школе в течение нескольких недель до трагедии. Одноклассники Тимофея отзываются о нем как об общительном парне, позволявшем себе нацистские шутки. Юноша вырос в полной семье. Сослуживцы отца рассказали журналистам, что тот настроен патриотически и пытался воспитать сына в том же духе.

Утром 16 декабря Тимофей принес в школу нож, в туалете надел бронежилет и шлем, исписанный цитатами Эрика Харриса [один из подростков, устроивших массовое убийство в американской школе «Колумбайн». — Прим. Юга.ру] и других массовых убийц, разослал одноклассникам свою статью под названием «Мой гнев», в которой, как сообщают СМИ, рассуждал о ненависти к людям, кризисе христианства, исламе, смешанных браках и теме массовых убийств, обвиняя в проблемах общества евреев, левых и либералов.

И пошел убивать.

Все его перемещения по школе фиксировала камера.

Он вошел в класс и поинтересовался, присутствует ли в школе «темненькая учительница», имени которой он вспомнить не смог. Очевидно, если бы «темненькая учительница» была в классе, ей пришлось бы расстаться с жизнью.

В коридоре вооруженный ножом Тимофей встретил еще одну учительницу и ее класс рядом с нею. «Вы какой национальности?» — спросил у детей Тимофей, направляя на них нож.

В это время к нему подошел охранник и потребовал убрать холодное оружие.

В ответ на это требование последовал взрыв агрессии. Тимофей распылил в лицо охраннику перцовый баллончик, ударил его ножом, погнался за убегавшим от него мальчиком, настиг его на лестнице, прокричал: «Тебе *****» [конец], и убил его. После этого убийца сделал селфи на фоне мертвого тела.

Затем он заперся в одном из кабинетов, прихватив с собой заложника из числа учеников школы, где и был обнаружен прибывшим спецназом. Тимофея задержали. Заложника освободили. Он не пострадал.

Вот такая трагедия произошла в подмосковной школе.