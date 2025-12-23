Кровь в школьном коридоре. Кто виноват в трагическом убийстве в Подмосковье

Активистка Яна Антонова размышляет о трагедии в подмосковной школе и ксенофобии в российском обществе.
От редакции. Утром 16 декабря 2025 года в Успенской школе (поселок Горки-2, Одинцовский округ Подмосковья) произошло убийство. Ученик 9 «Б» класса, 15-летний Тимофей Кулямов, совершил нападение, используя нож и перцовый баллончик. Жертвой подростка стали 10-летний школьник из Таджикистана, который скончался, и школьный охранник, получивший ранение и химический ожог. Нападавшего задержали, у него обнаружили муляж самодельной бомбы.
Во время нападения убийца был в футболке экстремистского движения No Lives Matter (с англ. — «Ничьи жизни не важны»). На его шлеме было написано множество неонацистских фраз на английском и русском языках.
На минувшей неделе в селе Шахринаве в Таджикистане похоронили десятилетнего Кобилджона Алиева, зарезанного 16 декабря в подмосковной школе в Одинцово пятнадцатилетним Тимофеем К.
Об убитом мальчике известно, что он был старшим сыном молодой вдовы, работавшей уборщицей в той же школе, где произошла трагедия. Девятилетний брат Кобилджона учился с ним в одном классе. Отец мальчиков был военным пограничником в Таджикистане и погиб год назад. Сына похоронили рядом с отцом.
Утром 16 декабря страшные кадры убийства мальчика разошлись по сетям. Убийца закрепил на своем шлеме камеру и все его действия транслировались в эфир.
Что известно об убийце?
Тимофею К. пятнадцать лет. Он учится в девятом классе той же школы. Как утверждают учителя, давшие комментарии СМИ, Тимофей не появлялся в школе в течение нескольких недель до трагедии. Одноклассники Тимофея отзываются о нем как об общительном парне, позволявшем себе нацистские шутки. Юноша вырос в полной семье. Сослуживцы отца рассказали журналистам, что тот настроен патриотически и пытался воспитать сына в том же духе.
Утром 16 декабря Тимофей принес в школу нож, в туалете надел бронежилет и шлем, исписанный цитатами Эрика Харриса [один из подростков, устроивших массовое убийство в американской школе «Колумбайн». — Прим. Юга.ру] и других массовых убийц, разослал одноклассникам свою статью под названием «Мой гнев», в которой, как сообщают СМИ, рассуждал о ненависти к людям, кризисе христианства, исламе, смешанных браках и теме массовых убийств, обвиняя в проблемах общества евреев, левых и либералов.
И пошел убивать.
Все его перемещения по школе фиксировала камера.
Он вошел в класс и поинтересовался, присутствует ли в школе «темненькая учительница», имени которой он вспомнить не смог. Очевидно, если бы «темненькая учительница» была в классе, ей пришлось бы расстаться с жизнью.
В коридоре вооруженный ножом Тимофей встретил еще одну учительницу и ее класс рядом с нею. «Вы какой национальности?» — спросил у детей Тимофей, направляя на них нож.
В это время к нему подошел охранник и потребовал убрать холодное оружие.
В ответ на это требование последовал взрыв агрессии. Тимофей распылил в лицо охраннику перцовый баллончик, ударил его ножом, погнался за убегавшим от него мальчиком, настиг его на лестнице, прокричал: «Тебе *****» [конец], и убил его. После этого убийца сделал селфи на фоне мертвого тела.
Затем он заперся в одном из кабинетов, прихватив с собой заложника из числа учеников школы, где и был обнаружен прибывшим спецназом. Тимофея задержали. Заложника освободили. Он не пострадал.
Вот такая трагедия произошла в подмосковной школе.
Сегодня я хочу поговорить об отклике на нее. Когда стало известно, что погибший ребенок — гражданин Таджикистана, МИД этой страны вызвал посла России и вручил ему ноту.
Журналистка Ксения Собчак высказалась о том, что цитаты Тимофея К. очень сходны с тем, что пишет у себя в канале ДШРГ «Русич» [диверсионно-штурмовая разведывательная группа — боевой отряд русских ультраправых, участвующий в СВО. — Прим. Юга.ру]. «Буквально под копирку», — написала Собчак. Также она отметила, что «в России опять дали слишком много свободы маргинальным националистам типа «Русской Общины».
За такие высказывания на Собчак обиделся депутат городской думы Краснодара от партии «Новые люди» Сергей Климов и назвал ее «гребаной лошадью». О самом пятнадцатилетнем убийце Тимофее, зарезавшем десятилетнего мальчика несколькими ударами в шею, депутат высказался, что «пацан не злой ко всем».
Сама ДШРГ «Русич» в своем посте о трагедии назвала Тимофея К. дураком и высказала предположение, что он «был замотивирован противником» и «к русским националистам не имел абсолютно никакого отношения».
«При этом данное мерзкое преступление по сравнению с преступлениями детей мигрантов — это капля в море», — подытожила пост ДШРГ «Русич».
Некоторые депутаты, как это уже стало привычным после школьных трагедий, потребовали направить на охрану школ Росгвардию, ограничить компьютерные игры и обеспечить доступность для детей учреждений дополнительного образования.
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков указал на существующую, по его мнению, связь между недавно принятым законом, ограничивающим право детей мигрантов учиться в российских школах, и демонстративным убийством ученика-таджика в одной из них. Нашлись блогеры из патриотического спектра, которые указали, что фамилия Тимофея (Кулямов) имеет тюркское происхождение и поэтому высказали сомнение в том, что он является русским. В канале «Одинцово онлайн» шел яростный спор под постом с высказыванием губернатора Воробьева об убийстве. Спорили об охране в школах, о самом убийце, о том, что толкнуло его на такой шаг. Вы можете увидеть некоторые комментарии и поразмышлять над ними.
Самоограничение русской культуры:
Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, а не по терроризму, поэтому комментаторам, оправдывающим действия Тимофея К., ничего не грозит.
Близкие к силовикам каналы уже отчитались, что Тимофей К. на допросе «вину признает», но не совсем ясно, как это нужно понимать — он сожалеет о своем преступлении или гордится им.
Вечером 16 декабря к зданию школы, где произошла трагедия, жители Одинцово стали приносить цветы и игрушки в память о погибшем мальчике.
18 декабря его похоронили в Таджикистане. В тот же день Тверской суд Москвы арестовал на два месяца убийцу.
Не знаю, какое заключение вынесут психиатры о вменяемости Тимофея К. на момент совершения преступления, но его действия выглядят достаточно последовательными: искал «темненькую» учительницу, убил «темненького» мальчика.
Хотим ли мы, чтобы наши школы становились местом межнациональной резни?
В школу общество призывает ребенка, чтобы дать ему социализацию и образование. В школы дети идут за знаниями, а не за смертью. Там должно быть безопасно.
