Активистка Яна Антонова рассуждает об инициативе введения платного среднего образования для детей мигрантов в России.

Предыстория. 1 августа председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что депутаты готовят к внесению в палату парламента обновленный законопроект о запрете бесплатного обучения в школе с первого по одиннадцатый классы для детей мигрантов. Он считает, что иностранцы должны получать образование платно вне зависимости от возраста.



Инициатива встретила критику со стороны Министерства просвещения, где заявили, что предложение противоречит Конституции РФ, гарантирующей право на бесплатное общее образование всем, кто находится на территории страны, включая иностранных граждан.

К моей большой радости, правительство дало отрицательный отзыв на законопроект депутата Госдумы Ярослава Нилова, предлагающий сделать среднее образование в России для детей мигрантов платным. Легко эксплуатировать национальное чувство, кричать: «Нет мигрантам! Россия для русских!». Это всегда приносило и будет приносить политические очки. Но давайте попытаемся разобраться: нужен ли нашей стране такой закон? Это не первый случай, когда в России пытаются ограничить доступ к получению образования по социальному или национальному признаку. Стоит вспомнить знаменитый циркуляр периода Александра III «о кухаркиных детях», вышедший в 1887 году [речь идет о докладе министра народного просвещения Ивана Делянова «О сокращении гимназического образования». — Прим. Юга.ру]. Циркуляр рекомендовал гимназиям и прогимназиям освободить от поступления в них детей «кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию». Была также повышена плата за обучение в гимназиях, чтобы бедные слои населения не могли позволить себе дать хорошее образование детям. Также циркуляр ограничил прием в гимназии и прогимназии детей из еврейских семей. На основании этого циркуляра из Одесской гимназии был отчислен Корней Чуковский. Предотвратить революцию ограничением доступа к получению образования детям из бедных слоев общества царскому режиму не удалось. После революции маятник репрессий и ограничений прав качнулся в другую сторону. В 1938 году деда автора этих строк не приняли в летную школу на основании «непролетарского происхождения».

Поговорим теперь о рождаемости, снижение которой стало причиной миграционного прироста в нашей стране. О том, что рождаемость в РСФСР значительно снизилась, и поэтому трудовые ресурсы РСФСР в XXI веке будут пополняться за счет выходцев из советских республик Средней Азии, демографы предупреждали ЦК КПСС еще в 1970-х. Политбюро под руководством Леонида Брежнева большой беды в этом не увидело: и русские, и таджики, и узбеки были равноправными гражданами СССР, и до наступления нового века еще оставалось немало лет. Изменить тенденции в демографии очень трудно, а зачастую и невозможно. Новый век наступил. Рождаемость в России продолжает снижаться. Вместо тех, кого не родили наши мамы, кого не родили мы сами, к нам едут жить и работать мигранты из стран Средней Азии. Этого требует российская экономика. Приведу статистические данные. В России в 2007 году родились 1 млн 610 тыс. детей, в 2010-м — 1 млн 788 тыс., в 2015-м — 1 млн 940 тыс., в 2020-м — 1 млн 435 тысяч, в 2024-м — 1 млн 222 тыс.

