В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «бабушкиной схемой» при продаже квартир
В Госдуму внесли законопроект, который введет период охлаждения при продаже квартиры. Продавец сможет понять, не находится ли он под влиянием мошенников
25 ноября ТАСС сообщило, что партия «Справедливая Россия» и зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин внесли в Госдуму законопроект о борьбе с «бабушкиной схемой» при продаже квартир на вторичном рынке.
Документ предусматривает введение периода охлаждения — семи дней, за которые продавец оценит, не находится ли он под воздействием мошенников. Далее он сможет отказаться от продажи жилья.
Согласно законопроекту, продавец сможет получить деньги за квартиру только на банковский счет и после перехода права собственности.
Помимо этого, документ обяжет владельца при продаже единственного жилья доказать, что у него есть другое место жительства.
На данный момент известно много случаев о мошенничестве в сфере продажи жилья. Такие ситуации назвали «эффектом Долиной» или же «схемой Долиной». Летом 2024 года певица Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и впоследствии заявила, что сделку заключила под влиянием мошенников. Дело обрело широкий общественный резонанс, а артистка в итоге выиграла суд — квартиру ей оставили. Однако Долина не вернула деньги покупательнице жилья.
Отметим, что по такой схеме за 2025 год пострадали около 3 тыс. семей, а в третьем квартале этого года мошенники украли уже 8,2 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, в 2025 году 13,5 тыс. жителей Кубани отдали мошенникам 5,5 млрд рублей. Аферисты запугивали жертв тюрьмой или предлагали быстрый заработок.