В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «бабушкиной схемой» при продаже квартир

В Госдуму внесли законопроект, который введет период охлаждения при продаже квартиры. Продавец сможет понять, не находится ли он под влиянием мошенников

25 ноября ТАСС сообщило, что партия «Справедливая Россия» и зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин внесли в Госдуму законопроект о борьбе с «бабушкиной схемой» при продаже квартир на вторичном рынке.

Документ предусматривает введение периода охлаждения — семи дней, за которые продавец оценит, не находится ли он под воздействием мошенников. Далее он сможет отказаться от продажи жилья.

Согласно законопроекту, продавец сможет получить деньги за квартиру только на банковский счет и после перехода права собственности.