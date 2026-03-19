В Ростовской области ограничили вывоз молока и мяса из-за вспышки инфекции скота в других регионах

Для того чтобы подтвердить отсутствие эпидемии и скорее снять ограничения, власти проводят мониторинг во всех хозяйствах. Чтобы не допустить распространение инфекции, в регионе ведут поголовный учет животных и вакцинируют.

18 марта пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области сообщила , что в регионе введены ограничения по перемещению молока, продукции животного происхождения и живого поголовья.

В пресс-службе добавили, что производства региона продолжают принимать весь объем молока, произведенного на территории области.

Ограничения связаны с ситуацией, возникшей в Новосибирской области — в пяти районах субъекта с начала 2026 года введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) — острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения, представляющему опасность для человека. В регионе введен режим ЧС. Власти изымают скот у семей из личных хозяйств и локализуют очаги инфекции.

По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, несмотря на то, что пастереллез давно изучен, болезнь животных в регионе проявилась в нетипичной форме и начала мутировать.