В Краснодаре будут включать сирены, чтобы предупредить жителей о БПЛА

В Краснодаре для информирования населения об атаках дронов будут запускать систему оповещения с сиреной «Внимание всем»
19 марта мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что при отражении беспилотников в городе теперь станут запускать систему оповещения. Такое решение власти приняли на фоне участившихся атак БПЛА.
«Когда вы услышите сирену-сигнал «Внимание всем», прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности», — добавил градоначальник.
Гражданам следует оставаться дома, укрывшись в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой, избегать лифтов, держаться подальше от окон и дверей. Если сигнал прозвучал на улице, рекомендуется искать укрытие в цокольных этажах зданий, подземных переходах или паркингах. Не нужно прятаться у стен многоэтажек, использовать автомобили и остановки.
Наумов напомнил, что в регионе запрещено публиковать фото последствий атак БПЛА и работу ПВО. Нарушителям грозят возбуждения дел об административных правонарушениях.
Жители Краснодара давно жалуются на отсутствие оповещения во время атак БПЛА. Кроме того, многим не приходят уведомления от МЧС.
Как писали Юга.ру, 18 марта в Краснодаре во время мощной ночной атаки беспилотников погибла 25-летняя девушка.