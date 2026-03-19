В Краснодаре будут включать сирены, чтобы предупредить жителей о БПЛА

В Краснодаре для информирования населения об атаках дронов будут запускать систему оповещения с сиреной «Внимание всем»

19 марта мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил , что при отражении беспилотников в городе теперь станут запускать систему оповещения. Такое решение власти приняли на фоне участившихся атак БПЛА.

Гражданам следует оставаться дома, укрывшись в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой, избегать лифтов, держаться подальше от окон и дверей. Если сигнал прозвучал на улице, рекомендуется искать укрытие в цокольных этажах зданий, подземных переходах или паркингах. Не нужно прятаться у стен многоэтажек, использовать автомобили и остановки.

Наумов напомнил, что в регионе запрещено публиковать фото последствий атак БПЛА и работу ПВО. Нарушителям грозят возбуждения дел об административных правонарушениях.

Жители Краснодара давно жалуются на отсутствие оповещения во время атак БПЛА. Кроме того, многим не приходят уведомления от МЧС.