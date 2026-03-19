Мирабелла Карьянова, известная под псевдонимами Ishome и Shadowax, — одно из самых значительных имен российской электронной музыки. Ее дебютный альбом Confession попал в топ-25 лучших российских альбомов по версии «Афиши», ее записи выходят на лейблах Нины Кравиц, а трек Ken Tavr стал неофициальным гимном «Казантипа». В преддверии концерта, который пройдет 21 марта в краснодарском баре «Метро», редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с Мирабеллой Карьяновой о старом компьютере, вечно перезагружавшемся в неподходящий момент, о первом лайве в полупустом «Диггере», о внутреннем критике, которого она научилась посылать матом, и о вечере в деревне, когда она наконец психанула и выпустила альбом, пролежавший в столе семь лет. Мирабелла Карьянова родилась в 1990 году в Находке. В 11 лет переехала с семьей в Краснодар, где в 14 лет начала писать музыку в программе Fruity Loops. Псевдоним Ishome — случайный набор букв, который она придумала при регистрации в «Живом Журнале». Ее звук описывают как сплав ambient techno, IDM и future garage.



Ishome редко дает интервью и почти не ведет соцсети. Несмотря на это, ее называют одним из самых значительных имен российской электроники: она выступала в берлинском ночном техно-клубе Berghain, на фестивалях Outline, Signal, Gamma и на платформе для трансляций живых выступлений Boiler Room.

Именно в Краснодаре ты начала экспериментировать с музыкой. Какие воспоминания о тех первых шагах остались самыми яркими? — Я счастливая обладательница достаточно плохой памяти. Наверняка было что-то интересное и забавное, но я помню не так уж много. И потому травлю одни и те же истории, но и их часто забываю. Например, помню, что комп был старый и перезагружался сам по себе, и у меня слетало все, что я написала за несколько часов. Очень радовалась новым своим трекам, когда научилась рендерить, и слушала их безостановочно. С тех пор прошло больше двадцати лет. С какими чувствами ты возвращаешься в Краснодар сегодня? И остались ли в городе места, где ты чувствуешь себя «is home» — в буквальном смысле «дома»? — Каждый раз я еду сюда с радостью, здесь живет половина моей семьи и мои старинные друзья. Но я больше десяти лет не живу в Краснодаре, и мест «как дома» в городе, наверное, нет. Семья и друзья — вот мой дом. Выступать в Краснодаре, перед «своими» — людьми, которые помнят твои первые шаги в музыке, — сложнее, чем играть за рубежом или на условном Boiler Room? — Нет, наоборот. Чувство, что все свои, снимает напряжение.

А помнишь свой первый лайв? — Да, это было в «Диггере». Но не помню точно, когда именно: то ли на музыкальном баттле, то ли просто на своем сольном лайве. У меня эти два мероприятия смешались в памяти. Я точно помню, что к своему отдельному лайву я приготовилась всего за неделю, не имея шибко опыта в Ableton [программа для создания и живого исполнения музыки. — Прим. Юга.ру], но не помню, был ли он первым. Кажется, все-таки вторым. Клуб был практически пуст, но на выступление пришли мои подруги и парочка коллег с работы. А к баттлу мне помогли подготовиться друзья. Дебютный альбом Confession вышел в 2013 году на лейбле Fuselab и занял восьмое место в топ-25 лучших российских альбомов года по версии журнала «Афиша». На Discogs слушатели до сих пор просят переиздать его на виниле.



Помимо проекта Ishome, Мира записывает музыку под псевдонимом Shadowax — более клубную и дерзкую. Shadowax — это кличка коня Гэндальфа из «Властелина Колец», но без одной буквы (в оригинале был Shadowfax). Журналист Александр Горбачев* так описал этот проект Миры: «Даниил Хармс приходит в Berghain». Давил ли на тебя успех Confession? И что вообще должно произойти внутри, чтобы ты почувствовала: «Все готово, можно отпускать»? — Конечно, давил: следующий альбом вышел только через двенадцать лет. А чтобы выпустить — надо психануть, наверное. Что со мной и произошло.

Правильно ли считать, что Ishome — это «грустная девочка в спальне», застрявшая в муках перфекционизма, а Shadowax — пришедшая ей на помощь дерзкая хулиганка из клуба? — Так было, да. И я рада, что нашла для себя такое решение. Но сейчас это теряет актуальность. Я перестала вести какие-либо беседы со своим внутренним критиком, который, к слову, очень агрессивный. Сейчас разговор с ним короткий: как только начинаю замечать, что он норовит там кудахтать на фоне, я вспоминаю все самые отборные маты и выругиваюсь: «Захлопнись там, братишка, твоего мнения тут никто не спрашивал, иди отдыхай, напомогался уже, спасибо». И все — как-то дело резвее пошло, и немножечко подход Shadowax проник в Ishome, видимо. Может, от этого и внутренний контроль качества снижается, но выбор тут у меня небогатый: либо продолжать прислушиваться к этому червю и ничего не выпускать, либо слать его куда подальше и делать как есть, не мудрить. Договариваться с ним бесполезно. Получается, что Shadowax действительно помогла Ishome. В творчестве Shadowax много абсурда и бытового сюрреализма. Это защитная ирония или прямое продолжение твоей личности? — Конечно, прямое продолжение. Я всю жизнь живу с чувством абсурда, в последнее время — так тем более. Клип Shadowax — Nikolai Reptile:

Второй альбом Ishome — carpet watcher — вышел в июне 2025 года на лейбле Galaxiid Нины Кравиц. Материал собирался с 2011 года и был окончательно сведен в 2018-м, но артистка отменила релиз и на семь лет положила запись на полку. Почему альбом пролежал семь лет и что в итоге заставило тебя его выпустить? — carpet watcher потихоньку собирался с 2011-го в виде отдельных мелодий, текстур, шумов, MIDI-партий, которые раскрылись и зазвучали на моих новоприобретенных на тот момент аналоговых синтезаторах в 2018 году. Я собрала его в одну повесть, свела и отправила Нине. И мы решили выпускать. Потом мне взбрендило почему-то, что выпускать его ни в коем случае не надо, какое-то оправдание я нашла, конечно же. «Галя, у нас отмена». Еще долгое время я прожила в каком-то черном глухом лимбе. А потом в октябре 2024-го я сидела в деревне, смотрела в окно и — я просто психанула. Мне осточертело сидеть и бояться собственной музыки, я устала от этого страха. Думаю: «Окстись, подруга, альбом лежит-пылится уже седьмой год, он полностью готов, ты его любишь, хоть и стесняешься, ничего не надо переделывать. Просто произвести ряд нехитрых действий: загрузить на файлообменник и прислать ссылку, все. Или, может, еще подождем десяток-другой годиков?» Понятный он там, непонятный — уже все равно стало. И поддержка мужа, конечно, оказала на меня благотворное влияние.

В пресс-релизе carpet watcher сказано, что твоя музыка вдохновлена сюрреализмом советской анимации. Какие конкретно мультфильмы на тебя повлияли? — Эти описания не я пишу, если что. А из мультфильмов советских я в детстве очень любила «Икар и мудрецы» Хитрука — черно-белый, очень трогательный. И его же мультик «Фильм, фильм, фильм». Конечно же, норштейновский «Ежик в тумане». Еще любила музыку из мультфильма «Баба-Яга против!», написанную Эдуардом Артемьевым. Эдакий Aphex Twin моего детства.

Ежик и Филин из мультфильма Юрия Норштейна «Ежик в тумане» (1975)

За годы накопилось много неизданного? — Очевидно, масса всего. Но рассказывать о своих планах я не очень хочу. Живые выступления Ishome — это иногда не только музыка, но и авторский визуальный ряд: съемки на iPhone, цифровые коллажи и рисованная от руки анимация. Мира делает видео сама, хотя формально нигде этому не училась — по образованию она дизайнер, но, по собственному признанию, из учебы не помнит ничего, кроме того, что ее дважды хотели отчислить. Как ты пришла к собственному языку в видео? — Однажды я давала концерт в Москве, на который пришло много людей, но организация была странной, включая видеоряд. Мне тогда стало очень неудобно, и я решила: все, буду делать визуал сама. Поставила и изучила Premiere, начала делать. Первые видео, конечно, были косоватые, наивные, дурацкие, но я все равно была рада, что сделала их сама. Сейчас я делаю визуал редко, только если есть конкретные идеи и отснятый материал. Для Shadowax я делала видео лишь однажды — для перформанса под названием «Кач» в кинотеатре «Гаража». Оно получилось смешным: экран был огромный, наверное, из зрительного зала это выглядело хорошо, а на сцене во время выступления качался силач, смотрелся в зеркало и играл мышцами. Но видеограф, к сожалению, не понял ТЗ и заснял только меня, не охватив ни экран с видео, ни качка. Я была очень расстроена, и теперь это выступление сохранилось лишь в парочке историй в инсте**. А в целом у меня насмотренность достаточно низкая. Если говорить о визуальных «кумирах» — не могу не отметить анимацию Никиты Диакура. Очень трогательная. Совершенно талантливый человек со своим уникальнейшим почерком. Еще Крис Каннингем. Его работа Rubber Johnny («Резиновый Джонни») — наверное, самый мощный музыкальный клип, что я видала [короткометражный фильм Каннингема снят на музыку Aphex Twin — на трек Afx237 v.7. — Прим. Юга.ру].

Джонни из короткометражного фильма Криса Каннингема «Резиновый Джонни» (2005)

Что для тебя важнее всего во время выступления: звук, пространство, визуал или реакция публики? — Самое главное для меня — это качество мониторов и отклик людей. Если я плохо себя слышу и не ощущаю отклика, все сразу идет наперекосяк, я начинаю путаться, смущаться, и от этого следом уже все остальное чуть начинает расползаться, и мне требуется время, чтобы собраться в кучу. Хотя почти никогда не смотрю на людей во время выступления, не вижу, что там происходит, но я все равно все чую. Лайв Ishome на Красной Поляне (2018):

Со стороны кажется, что ты довольно закрытый человек. Это так? — Не думаю, что я такой уж закрытый человек. Просто желание контактировать с людьми появляется не очень часто, но при непосредственном общении я совершенно открыта, как мне кажется. А вот в отношении публичности, наверное, ничего не изменилось, может, даже усугубилось. Как ты относишься к статусу одного из главных имен российской электроники? — Никак, наверное. На заборе тоже много чего пишут. Я просто очень благодарна своей аудитории, что, несмотря на то, что в моей конторе такая улиточная оперативность, люди все равно меня слушают и любят мою музыку. Мне очень повезло.

За кем из краснодарской сцены ты сейчас следишь? Кого слушаешь? — Из краснодарских я слежу за Женей FMSAO [музыкальный псевдоним Евгения Щукина, сооснователя лейбла Fuselab, где вышел первый альбом Ishome — Confession. — Прим. Юга.ру] и люблю его музыку. Но в целом сейчас я довольно нечасто слушаю музыку, мало ищу новое и не знаю новых имен. Берегу себя для Fruity Loops, как говорится. Нравится иногда послушать балканскую музыку — я не знаю даже, как этот стиль правильно называется, но это очень смешная, быстрая, жизнерадостная музыка. carpet watcher, кстати, иногда слушаю, люблю этот альбом. Ну и Muslimgauze, конечно, могу погонять в лирическом настроении. Напоследок: чего ты ждешь от краснодарского концерта и что хочешь сказать своим слушателям? — Какие-либо ожидания я перестала строить для сохранности своей психики. Каждый раз просто надеюсь, что все пройдет хорошо и народ останется доволен. А краснодарским ребятам скажу: помню, ценю, люблю. От души в душу, брат!