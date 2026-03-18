Спортивный обозреватель Алексей Андронов допускает возможность «золотого дубля» для «быков», но несколько недоумевает от результата матча с ЦСКА. Отыгрывать два мяча — задача для футбола непростая. Однако в истории есть и более значимые «ремонтады» [ситуация в футболе, когда команда отыгрывает крупное отставание в счете и побеждает (или проходит дальше в двухматчевом противостоянии). — Прим. Юга.ру]. Вчера одну из них в Лиге чемпионов исполнил «Спортинг», отыгравшийся с 0:3 у норвежского «Буде-Глимт». «Краснодар» был занят своей «ремонтадой». Честно говоря, даже спустя несколько часов после матча я в недоумении и не понимаю, чем по ходу матча был занят соперник — ЦСКА. Начать следует с истории, которая случилась несколько дней назад. Вдруг защитник ЦСКА Мойзес решил озвучить официально то, что всем понятно уже давно: «Все хотят выйти в финал Кубка. У нас есть свое оружие, у них свое. Понятно, что будет война. За последние годы матчи с «Краснодаром» стали настоящим противостоянием». Говоря такое, Мойзес не мог не понимать, что соперник это прочитает. Да, у южноамериканцев свои привычки: в тех чемпионатах действительно футбол часто становится войной (23 красные карточки в матче «Атлетико Минейро» и «Крузейро» — отличный пример), но все-таки Мойзес играет в России, говорит на русском, и мог бы немного понимать, что тут актуально, а что нет. Я жалею только об одном: не успел поставить на удаление в матче. Начал это делать, но идиот (настаиваю) Матеус Рейс меня опередил. Игрок профессиональной команды так вести себя не может. Это не балаган, не капустник, не товарищеский матч. Это игра на результат. Матеус Рейс — идиот. Можно скринить. Еще большим идиотом выглядел сам «объявитель войны» Мойзес. Он с двух рук толкнул Кордобу уже в самом начале матча — колумбиец в ответ только ухмыльнулся. То же самое немедленно исполнил Жоао Виктор — и снова без результата. О чем это говорит? Группа бразильских психов из ЦСКА сошла с ума и подменила общественное личным. Вместо того, чтобы играть на результат, они весь матч пытались сводить счеты. Сначала с Кордобой, а потом и со всеми подряд. Свели настолько успешно, что проиграли 0:4, а двое закончили матч в душе (водные процедуры) еще до достижения этого счета… Оба удаления ЦСКА должны изучаться не футбольными судьями, а психиатрами. Возможно, со смирительными рубашками в руках и возможностью выехать на «захват клиента». Это было не позорно даже. Это было апофеозом безобразия.

Лукас Оласа в домашнем матче с ЦСКА, 17 марта 2026 года © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Хотя — нет. Апофеоз зачем-то устроили армейские фанаты (вроде бы около двух тысяч человек прибыло в Краснодар). По всему городу с утра они развесили портреты Джона Кордобы с подписью «ниггер». Что это? Зачем это? Что хотели этим сказать? О футбольной составляющей в этом матче говорить особо не приходится. ЦСКА (четыре поражения подряд в чемпионате России) вообще не выглядел готовым противостоять «Краснодару». Место в воротах занял Владислав Тороп (Акинфеев в кубковых играх сидит на скамейке), Лусиано Гонду просто потерялся на поле, игроки в тройке Кисляк-Баринов-Обляков скорее мешали друг другу, чем помогали. Первый гол не заставил себя ждать, а после удаления Рейса все было кончено. Мурад Мусаев все-таки выбрал «двойную охоту» — и за чемпионатом, и за Кубком. Возможно, на это повлиял эмоциональный фон после поражения в Москве: уже в послематчевом интервью Мусаев еще раз напомнил, что не считает удаление Гонсалеса Апуда справедливым. Желание реванша было сильнее возможного анализа турнирной стратегии, но в этом «Краснодар» оказался и един, и силен. Два шикарных гола забил Батчи, по одному — Кордоба и Дуглас Аугусто. Никаких (абсолютно никаких!) шансов у ЦСКА не было — если команда наносит за матч один удар по воротам, а в створ — ноль, то ей нечего делать в решающей стадии турнира. Увы, армейцы, это так. «Обтекайте». После матча в раздевалке «Краснодара» появился Сергей Галицкий. Не берусь судить о том, насколько это было неожиданно для игроков, но точно неожиданно было то, что это оперативно сняли, смонтировали и показали в эфире «Матч ТВ». Понятно, что канал всегда готов проявить сервильность, но в случае с «Краснодаром» ранее этого не наблюдалось… «Очень важно, чтобы мы не публиковали никакие грязные и чистые раздевалки. Не отвечали на их все слова. Потому что это не наш вид деятельности. Мы тут в футбол собрались играть, а не всякими КВНами заниматься. Много эмоций сейчас истрачено. Все только началось, девять туров до конца. У нас мало футболистов. Скамейки почти нет. Сегодня радуемся, завтра эмоционально закрывайтесь. Потому что нет ничего важнее, чем игра с «Нижним Новгородом». На Кубок не было абонементов, и еще не доехало 600-700 болельщиков ЦСКА — было бы 33 тысячи на стадионе. В рабочий день, при наших пробках. Это вот так вас любят. Когда играли с «Сочи», в последние 10 минут я не знал, что вы сделаете, поэтому не хотел смотреть — я вышел на улицу. Ни одной машины, ни одного человека на улице не было. Все смотрели игру. Вы очень много значите для этого города. Тяжело, что мы сейчас идем в двух турнирах, а не как в прошлом году в одном. Поэтому очень важно сохранить настрой на следующую игру — это самое важное, что есть».

Сергей Галицкий в раздевалке ФК «Краснодар» после победы над ЦСКА в матче Кубка России, 17 марта 2026 года © Скриншот из видео телеканала «Матч ТВ»