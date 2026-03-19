На юге России продолжаются магнитные бури. Штормить будет еще два дня

Вторая буря начнется 21 марта в 06:00 и продлится до 15:00. Она тоже будет сильной (уровень G2–G3).

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о новых магнитных бурях. Первая начнется в полночь 20 марта и продлится до 09:00. По данным астрономов, волнение будет сильным (уровень G2–G3).

Ранее астрономы не прогнозировали магнитных бурь в марте. Однако первый весенный космический шторм прошел 14 марта. Уровень явления был средним.

Ученые предупреждают, что прогнозы магнитных бурь не могут быть точными на 100%, потому что предугадать поведение Солнца невозможно — оно может измениться в любой момент.

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до нескольких суток. Простыми словами, это шторм в магнитосфере — невидимом щите, который защищает планету от солнечного ветра.

Как писали Юга.ру, 2025 год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последние 10 лет.