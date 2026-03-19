На юге России продолжаются магнитные бури. Штормить будет еще два дня

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

  © фото wirestock, сайт freepik.com
Сильные магнитные буря уровня G3 ожидаются на территории России

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о новых магнитных бурях. Первая начнется в полночь 20 марта и продлится до 09:00. По данным астрономов, волнение будет сильным (уровень G2–G3).

Вторая буря начнется 21 марта в 06:00 и продлится до 15:00. Она тоже будет сильной (уровень G2–G3).

Читайте также:

Ранее астрономы не прогнозировали магнитных бурь в марте. Однако первый весенный космический шторм прошел 14 марта. Уровень явления был средним.

Ученые предупреждают, что прогнозы магнитных бурь не могут быть точными на 100%, потому что предугадать поведение Солнца невозможно — оно может измениться в любой момент.

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до нескольких суток. Простыми словами, это шторм в магнитосфере — невидимом щите, который защищает планету от солнечного ветра.

Как писали Юга.ру, 2025 год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последние 10 лет.

Здоровье Космос Краснодар Наука

Новости

В музее Краснодара пройдет литературный завтрак «Драматургичность прозы»
В Ростовской области ограничили вывоз молока и мяса из-за вспышки инфекции скота в других регионах
На юге России продолжаются магнитные бури. Штормить будет еще два дня
«Добровольческие сборы». В Новороссийске родителям предложили купить бронепленку на школьные окна для защиты от БПЛА
Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом — губернатор
Новым вице-губернатором Кубани по социальным вопросам стала Елена Воробьева. Что известно о чиновнице?

Лента новостей

«Я всю жизнь живу с чувством абсурда»
Сегодня, 16:00
«Я всю жизнь живу с чувством абсурда»
Ishome — о грядущем концерте в Краснодаре и альбоме, который пролежал в столе семь лет
Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом — губернатор
Сегодня, 15:04
Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом — губернатор
Глупость, жадность или предательство?
Сегодня, 13:45
Глупость, жадность или предательство?
Кто и зачем убивает Telegram

Реклама на сайте