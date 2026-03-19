В музее Краснодара пройдет литературный завтрак «Драматургичность прозы»
Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 22 марта литературный завтрак. Он посвящен драматургичности прозы и ее воплощению на театральной сцене.
Участники обсудят, почему произведения Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова и других авторов привлекают внимание режиссеров и становятся основой для спектаклей. Также гости узнают, что делает прозаический текст драматургичным и какие возможности он открывает для театральной интерпретации.
«В неспешной атмосфере литературного завтрака обсудим, как слово на страницах книги превращается в действие на сцене. Приглашаем к вдумчивому разговору о литературе, театре и многогранности художественного текста», — рассказали организаторы.
Литературный завтрак состоится 22 марта на улице Гимназической, 67. Стоимость участия — 830 рублей. Необходима предварительная запись, подробности уточняйте у организаторов.
