В музее Краснодара пройдет литературный завтрак «Драматургичность прозы»

    © Фото freepik, сайт freepik.com

Участники обсудят, почему произведения Пушкина, Достоевского, Толстого и Чехова привлекают внимание режиссеров (12+)

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 22 марта литературный завтрак. Он посвящен драматургичности прозы и ее воплощению на театральной сцене.

Участники обсудят, почему произведения Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова и других авторов привлекают внимание режиссеров и становятся основой для спектаклей. Также гости узнают, что делает прозаический текст драматургичным и какие возможности он открывает для театральной интерпретации.

«Грубая энергия техно и эмбиент-паузы»:

«В неспешной атмосфере литературного завтрака обсудим, как слово на страницах книги превращается в действие на сцене. Приглашаем к вдумчивому разговору о литературе, театре и многогранности художественного текста», — рассказали организаторы.

Литературный завтрак состоится 22 марта на улице Гимназической, 67. Стоимость участия — 830 рублей. Необходима предварительная запись, подробности уточняйте у организаторов.

В музее Краснодара пройдет литературный завтрак «Драматургичность прозы»
