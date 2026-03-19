Новым вице-губернатором Кубани по социальным вопросам стала Елена Воробьева. Что известно о чиновнице?

До назначения Елена Воробьева занимала должность министра образования и науки региона. Она сменила на посту Александра Руденко, который перешел на руководящую должность в государственном медиахолдинге.

19 марта пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила , что вице-губернатором Кубани по социальным вопросам стала Елена Воробьева. Глава региона Вениамин Кондратьев представил нового заместителя на совещании.

Елена Воробьева родилась в Екатеринбурге. Там же получила высшее филологическое образование по специальности «Русский язык и литература».

В Краснодаре работала в школе № 96, стала «Учителем года» и «Заслуженным учителем Кубани». В 2001 году перешла в администрацию Прикубанского округа, потом была проректором по организационно-методической и научной работе Краснодарского института дополнительного профессионального педагогического образования.

В 2009 году Елена Воробьева возглавила управление общего и дошкольного образования, в 2015-м стала замминистра, а в 2018-м — министром.