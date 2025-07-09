3 июля на Юга.ру вышла статья о молодой женщине, которая добровольно обратилась в Специализированную психиатрическую больницу № 7 для лечения тревожно-депрессивного расстройства. Врач пообещал ей условия «как в санатории», но реальность оказалась похожа на тюремное заключение. У Натальи (имя изменено) отобрали все личные вещи, включая очки, и поместили в палату, где пациенты с неврозами находились вместе с больными в остром психотическом состоянии. По ее словам, терапия фактически отсутствовала, а лечение сводилось к приему сильных седативных препаратов. Чтобы получить элементарные блага (вроде кружки кипятка или чистого халата), пациентки мыли палаты. В статье показано, что эта ситуация не уникальна, а юристы комментируют незаконность удержания пациентов против их воли. В материале также приводится официальный ответ краевого минздрава, который полностью отрицает описанные женщиной проблемы, заявляя, что все нормы содержания — от пятиразового питания до ежедневных прогулок — в больнице строго соблюдаются.

Прочла на «Югах» критический отзыв пациентки о ее пребывании в Специализированной психиатрической больнице № 7 и хочу поделиться кое-какими соображениями на этот счет. Возможно, мои замечания кому-то покажутся интересными. Мой бывший муж, врач-психиатр, давно трудящийся в Германии, лет 15 назад работал в этой больнице. Работа там нелегкая. Больница — это режимный объект, где получают лечение (в том числе по приговору суда) лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. Например, убийства и каннибализм. Наивно полагать, что подобное учреждение будет походить на салон красоты. Персонал больницы, годами работая с направленными на лечение по приговору суда людьми, получает профессиональную деформацию и точно так же относится и к другим пациентам. Правила, по которым существует больница и работает ее персонал, написаны кровью. К сожалению, случаи жестоких нападений пациентов на сотрудников или других пациентов совсем не редкость в психиатрических больницах. Когда подобное случается, общественность задается вопросом: почему не было охраны, почему были нарушены строгие правила, гарантирующие безопасность? Например, был случай, когда перед врачом-психиатром на столе лежала ручка, и больной двумя движениями ослепил его. Поэтому меня совсем не удивило, что у пациентки при госпитализации отобрали очки, которые позже ей вернули.

Не стоит забывать и о том, что среди пациентов психиатрической больницы немало лиц, совершивших попытки самоубийства. Понятно, что доктора будут делать все возможное, чтобы это не повторилось. Помню молодого человека, нашего соседа, у которого была прекрасная жена и хорошая должность, но вот однажды он попал в психиатрическую больницу после попытки суицида, а когда доктора через несколько недель отпустили его домой, он заперся в комнате и покончил с собой. Это был умный, хорошо образованный и вполне респектабельный молодой человек.



Наверняка Специализированная больница № 7 испытывает нехватку персонала, но нанимать пациентку за кружку кипятка для мытья полов — это недопустимо. Думаю, руководство больницы обратит на это внимание.

В этой больнице работают много знающих, опытных и самоотверженных докторов, приносящих огромную пользу как своим пациентам и их родным, так и всему обществу. Но проблемы, вызванные тем, что Краснодар растет, а больница одна, очевидны. Возможно, руководству края стоит задуматься о строительстве новой клиники для лечения больных неврозами в Краснодаре? Краснодар — миллионный город, и он непрерывно растет. Новая клиника неврозов нужна. Будет правильным, если лица, получающие лечение по приговору суда, будут лечиться не в той же клинике, что и люди, страдающие неврозами и депрессиями.

Ни министры, ни мэры, ни губернаторы не застрахованы от того, чтобы в будущем оказаться пациентами психиатрической больницы, например, после попытки суицида. Поэтому властям нужно хорошо заботиться о психиатрических больницах.

Закончить хочу пожеланиями здоровья девушке, на чей отзыв о психиатрической больнице я написала этот комментарий.