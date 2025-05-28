Александр Сафронов, секретарь крайкома и руководитель фракции КПРФ в гордуме Краснодара, анализирует итоги внутрипартийного голосования «Единой России» и утверждает: процедура превратилась в формальность, где победители были известны заранее. В понедельник, 26 мая, на официальном сайте «Единой России» опубликовали результаты предварительного голосования по определению кандидатов партии на предстоящие выборы в гордуму Краснодара. Считаю необходимым проанализировать их итоги по двум основным причинам: Во-первых, «Единая Россия» — это правящая партия, представители которой занимают подавляющее большинство депутатских и чиновничьих кресел. То, что происходит внутри этой партии, непосредственно влияет на работу органов власти в нашей стране. Во-вторых, при организации предварительного голосования «Единой России», которое в народе окрестили «праймериз», активно используется административный ресурс. И крайне важно знать, как этот ресурс применяют и какие методы используют. Вполне возможно, что эти же стратегии будут использовать и грядущей осенью — на реальных выборах в гордуму Краснодара.

Проанализировав итоги праймериз, можно сделать вывод о том, что этот процесс слабо отражает реальное волеизъявление граждан, а сами результаты «нарисованы» под руководством чиновников, которые фактически и управляли процессом голосования, хотя вмешательство в дела партий прямо запрещено законом. Что же позволяет мне сделать подобные выводы? Первое, о чем стоит упомянуть — массовое применение административного ресурса для организации голосования на праймериз. Учителей школ, воспитателей детских садов, рядовых муниципальных служащих принуждали к голосованию на сайте «Единой России» с использованием аккаунта от «Госуслуг». Возмущенные родители даже написали заявление в адрес руководителя следственного Комитета Александра Бастрыкина.

Еще один интересный факт: результаты голосования по одномандатным округам полностью совпали с данными документа, который утек в сеть накануне начала праймериз. А округов, между прочим, аж 39. Вероятность такого сценария имеет после запятой столько нулей, что вряд ли для такого числа есть название в русском языке. При этом автором документа, в котором содержатся имена победителей (за которых работников предприятий убедительно просили проголосовать), является полный тезка сотрудника городской администрации.

В белых прямоугольниках — фамилии победителей праймериз в изибирательных округах, в зеленых — в территориальных группах (за исключением №15 — Манто) © Скриншот из файла, опубликованного за несколько дней до итогов праймериз (оригинал есть у редакции Юга.ру)

То есть получается, что чиновники заранее знали, кто будет победителем в этом голосовании? Как говорил покойный Виктор Черномырдин: «Никогда такого не было — и вот опять». Почти полное совпадение наблюдается и по результатам голосования в территориальных группах. В 14 из 15 групп победитель, видимо, был определен чиновниками заранее. Кроме того, сами цифры результатов говорят о том, что в голосование активно вмешивались. Приведу несколько примеров.

Посмотрим на 9 одномандатный округ. На всех кандидатов единороссы получили 25 699 голосов избирателей. Это при условии, что в округе живут всего 23 323 избирателя. Не считая победителя, у семи кандидатов по этому округу разброс результатов от 3046 до 3180 голосов, т.е. погрешность примерно 2%. Статистически более вероятно найти по центру Красной самородок величиной с кулак, чем единороссам получить такой результат, как на 9 округе. Эту нелепицу в «Единой России» объяснили тем, что избиратели проголосовали за нескольких кандидатов сразу. Но скажите сами: какой в этом смысл? В одномандатном округе планируется проводить второй тур праймериз, в котором будут учувствовать кандидаты, «набравшие» большинство голосов? Получается, что 70% избирателей на 9 округе проставили галочки за всех кандидатов сразу? Причем 3 тысячи голосов получила даже студентка 2006 года рождения. Комедия! Это новое слово в истории выборов в России. «Волшебник» Чуров посрамлен, а «фея» Памфилова унижена!

Результаты праймериз «Единой России» по избирательному округу №9 © Скриншот с официального сайта партии «Единая Россия»

И такие статистическо-фантастические результаты голосования можно наблюдать не только по 9 округу. Например, на 7 округе мы видим, что два человека набрали по 1092 голоса, а третий 1096. И опять же — с точки зрения теории вероятности такой результат крайне трудно достижим. Если не рисовать, конечно. Причем отдельная загадка как вышло так, что на этом округе за кандидатов одномандатников проголосовало 7611 человек, а за кандидатов по тергруппе (списочники) на 3 тысячи человек меньше — 4610. Для сравнения посмотрим 16 округ: за одномандатников проголосовало 1893 человека, а за список незначительно больше — 1946. И это закономерно, так как по списку баллотировалось на этом округе кандидатов больше. Но в целом количество голосов примерно одинаковое. Итого: на 16 округе картина статистически достоверная, а на 7 округе — аномалия в 3 тысячи голосов.

Но главное во всем этом даже не подсчет голосов и вероятное жульничество с аккаунтами «Госуслуг». Главное в том, что само предварительное голосование декларируется «Единой Россией» как способ честного определения самых популярных в народе активистов и сторонников партии для того, чтобы именно их выдвинуть кандидатами в депутаты. Внешне идея благая — предлагается демократический способ выбрать среди кандидатов достойнейшего. Но в действительности вся процедура — фикция без выбора. Все это не народное волеизъявление, а муляж, причем крайне плохого качества. Чиновники заранее определили победителя. Только одно лицо на округе напечатано на листовке и расклеено тосовцами и старшими домов по подъездам. Только с одним кандидатом руководители местной администрации ходят по всяким мероприятиям и зовут в школы. Только один кандидат достоин внимания власти, а остальных никто не видит и не слышит. И немудрено. При среднем количестве кандидатов на округе в 4-5 человек, основная масса среди них студенты и служащие, которые всем своим видом демонстрируют, что на победу они не претендуют. Фактически борьбы между единороссами не было ни на одном округе — все уже было решено, что подтверждает созданный заранее документ с результатами, разосланный по предприятиям.

Городская дума Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру