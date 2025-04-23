Как известно, Краснодар — это черный вигвам, где реальность и абсурд, как инь и ян, переплетаются в изящном танце городского планирования. Местные чиновники давно отринули банальность эффективных решений. Они — истинные мастера дзенских парадоксов: ищут не легкие пути, но возможности их виртуозной блокировки. Очередная глава этой великой метафизики — ремонт Тургеневского моста, продолжающий приобщать горожан к мудрости восточной философии.

Вглядитесь в эту картину: километры застывшего металла, симфония клаксонов, вздохов и проклятий. Где, как не в такой величественной, бесконечной пробке, человек может впервые по-настоящему встретиться с собой? Где еще, как не посреди Тургеневского моста в два часа дня он будет созерцать поток жизни, утрачивая привязанность к иллюзии движения вперед? Каждый метр, отвоеванный у асфальта с боем и гудком, — это медитация. Каждое переключение с первой передачи на нейтральную — акт смирения. Нет больше встреч, дедлайнов, планов, ты больше не хочешь ехать — ты просто есть, ты — чистая экзистенция.

Местная администрация в своем безусловно глубоком понимании человеческой психики уже который год делает ставку не на урбанистику, а на метафизику. Зачем заниматься городской инфраструктурой, если можно латать души? Зачем строить ливневки и мосты, когда есть шанс возвести мосты между сердцами горожан и бесконечностью? Пробки — это коан, загадка, брошенная в лицо черствым краснодарцам. Не решайте ее, говорят городские власти, а проживайте. И в этом — их парадоксальная мудрость, где хаос становится учителем, а бездействие — действием.