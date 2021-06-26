«Формула 1» покинет Сочи через полтора года

Начиная с сезона-2023, гоночный «Гран При России» будет проходить на автодроме под Санкт-Петербургом

«По итогам тесного сотрудничества с российскими партнерами я с удовольствием подтверждаю, что с 2023 года “Формула 1” будет проводиться на изумительной трассе “Игора Драйв”», — заявил Стефано Доменикали, президент и председатель совета директоров гоночной серии.

Утром 26 июня официальный сайт гоночной серии «Формула 1» объявил , что «Гран При России» в 2023 году поменяет дислокацию и переедет с «Автодрома Сочи» на трек «Игора-Драйв».

Комплекс «Игора-Драйв» расположен в 54 километрах от Санкт-Петербурга. На территории в 100 гектаров там проложено 10 трасс разного назначения. Для гонок «Формулы 1» предполагается использовать конфигурацию протяженностью 4086 метров с 15 поворотами, по которой надо ехать против часовой стрелки. Эту конфигурацию создал Герман Тильке — сочинской автодром проектировал тоже он.

В прошлом году на «Игора-Драйв» должен быть пройти один из этапов немецкого гоночного чемпионата DTM, но мероприятие отменили из-за пандемии. Тем не менее, трасса успела получить от Всемирной федерации автоспорта лицензию уровня Grade 1, которая позволяет проводить соревнования любой сложности.

Судьба контракта, согласно которому «Автодром Сочи» должен был принимать гонки «Формулы 1», как минимум, до 2025 года, остается неясной. Но, по всей видимости, сочинской трассе в обозримом будущем осталось провести всего два «Гран При России», ближайший из которых — 26 сентября.